Rendre grâce à la hauteur des cathédrales

Ce livre explore en profondeur les environnements religieux, politiques et économiques qui ont façonné ces monuments. Il révèle les secrets des financements, les plans détaillés, les techniques de construction, et les matériaux utilisés.

Vous découvrirez également le rôle des nombreux architectes, ouvriers, et artistes qui ont contribué à ces chefs-d’œuvre, ainsi que la durée de leur édification. Il retrace l'histoire des trésors, reliques et pèlerinages qui ont traversé les âges, faisant revivre toute la grandeur et le mystère des cathédrales.

Les éditions du Cerf nous en offrent les premières pages en avant-première :

Historien, spécialiste de l’architecture sacrée, Mathieu Lours est notamment l’auteur d’une œuvre sur les cathédrales d’Europe et de France. Il a, entre autres, publié La grâce des cathédrales (Place des Victoires) et Architectures sacrées (Citadelles et Mazenod).

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024