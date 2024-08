"Détester la guerre, et reconnaitre sa nécessité"

Faire la guerre sans la chérir. Cette formule capture bien l’état d’esprit qui prévaut aujourd’hui en Europe, où la guerre, que l’on croyait reléguée au passé après les horreurs des deux conflits mondiaux, a refait surface avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Nous pensions la guerre obsolète, incompatible avec le projet pacifique de l’Union européenne, mais elle s’est de nouveau imposée à nous. Bien que contraints de composer avec elle, à distance, nous devons réapprendre à analyser les champs de bataille, à envisager des stratégies, à produire des armes, tout en gardant en mémoire les désastres passés. Il nous faut être prêts, sans jamais céder à la fascination destructrice qu’elle engendre.

« La redouter et la détester même, tout en reconnaissant sa redoutable nécessité. »

Les éditions Philosophie Magazine nous en offrent les premières pages en avant-première :

