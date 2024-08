Aesthetica : questionner la réappropriation des corps

Instagram, le réseau social par excellence : au départ utilisé pour partager des photos de paysage, il est devenu aujourd’hui un véritable temple personnel, pris d’assaut par les marques et les influenceuses.

Quand la jeune Anna, 19 ans, très jolie et très ambitieuse, se lance dans la sphère Instagram, l’effet est immédiat. Comme tant d’autres avant elle, Anna veut utiliser ce champ d’action si particulier pour devenir célèbre. Alors, pour arriver à ses fins, tout y passe : photos dénudées et suggestives, chirurgie esthétique, partenariats douteux, avalanche de « <3 » dans les commentaires. Pourquoi s’inquiéter quand elle utilise son propre corps, et qu’elle veut se réapproprier celui-ci ?

Plus tard, la même Anna, 35 ans, va subir une dernière chirurgie esthétique : « Aesthetica », une technique novatrice qui va lui enlever toutes les traces d’injections antérieures, et devrait lui rendre son visage tel qu’il aurait pu être si elle avait vieilli « normalement », sans chirurgie. Cette Anna regrette ; cette Anna est seule, et surtout terrifiée par l’homme qui l’a embarquée dans un tunnel autodestructeur, quinze ans auparavant.

Chercher, à tout prix, la validation des publics

Jouant entre ces deux temporalités, Aesthetica (traduit de l’anglais par Théophile Sersiron) raconte une histoire bien particulière : celle d’une femme qui pouvait tout s’offrir, mais uniquement lorsque son physique était en jeu. Entourée d’une mère profondément féministe, qui se soucie peu de son apparence, et d’une amie d’enfance anorexique, Anna tente de s’éloigner de ce genre de profil, qu’elle aime et déteste en même temps. Car les pires défauts des femmes qui l’entourent mettent en valeur ce qu’elle cherche sans se le dire, l’attention et la mise en valeur de sa beauté.

Un lien frappant peut être envisagé avec l’ouvrage My Body, d’Emily Ratajkowski, où la jeune mannequin raconte la relation d’amour-haine qu’elle a entretenu avec le réseau social. Peut-on se dire féministe en postant sur Instagram notre corps — et donc chercher à se réapproprier celui-ci — lorsqu’il correspond totalement aux standards de beauté ?

Lorsque la validation d’un public (likes, abonnés, messages privés, demandes de collaboration) est nécessaire pour être considérée comme « apte » à publier sur le réseau social ? Anna, dans ses jeunes années, joue avec la sexualisation qui lui est imposée.

Mais quand son manager, bien plus vieux qu’elle et sans scrupules, la manipule sciemment pour parvenir à ses fins, elle ne peut plus arrêter la machine. Avec Aesthetica, Allie Rowbottom publie un manifeste brut de décoffrage, avec un personnage principal très complexe, et forcément très humain.

À paraître ce 21 août.

