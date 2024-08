La sélection du Prix Comics de la Critique ACBD 2024 est connue  

Le prix met en avant des œuvres qui répondent à des critères de qualité graphique et narrative, caractéristiques des distinctions attribuées par l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée.

Le comité de sélection, composé de membres critiques et journalistes spécialisés en comic books de l’association (Arthur Bayon, Yaneck Chareyre, Frédéric Grivaud, Bernard Launois, Valentin Paquot, Florian Rubis, Arnaud Tomasini), a établi une sélection comprenant les 5 titres suivants :

Au-dedans, de Will McPhail, traduction Basile Béguerie, 404 Graphic

Eerie & Creepy présentent Alex Toth, d’Alex Toth, traduction Doug Headline, Delirium

Doctor Strange Fall Sunrise, de Tradd Moore, traduction Benjamin Viette, Panini Comics

It’s lonely at the centre of the Earth, de Zoe Thorogood, traduction Maxime Le Dain, Hi Comics

Victory Parade, de Leela Corman, traduction Jean-Paul Jennequin, Çà et là

Les membres de l'ACBD sont à présent conviés à voter pour désigner le lauréat du Prix Comics de la Critique ACBD 2024 entre le 18 août et le 7 septembre 2024.

La remise du prix aura lieu lors du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, durant une session publique prévue dans le programme du festival.

Le comité de sélection de l'ACBD a par ailleurs souhaité mettre en lumière certains titres qui n'ont pas été retenus pour la sélection finale, mais qui sont jugés dignes d'intérêt et de reconnaissance :

Howard le canard 1973-1977, Steve Gerber, Gene Colan, … , trad. Benjamin Viette/Quentin Belmekki, Panini Comics

Kroma, Lorenzo De Felici, trad. Benjamin Rivière, Delcourt

L’œil d’Odinn, Joshua Dysart, Tomas Giorello, Diego Rodriguez, trad. Loup Salles, Bliss Editions

Love everlasting tome 1, Tom King, Elsa Charretier, Matt Hollingsworth, trad. Arnaud Tomasini, Urban Comics

Murmures des sous-bois, Kengo Kurimoto, trad. Fanny Soubiran, Rue de Sèvres

Le paradis, pas l’enfer, Michael Deforge, Atrabile

Le passeur, Philip Craig Russell, d’après Lois Lowry, trad. Patrick Marcel, Phileas

Sacrifice tome 1, Rick Remender, Max Fiumara, Dave McCaig,trad. Benjamin Rivière, Urban Comics

Scorchy Smith et le génie de Noel Sickles, Noel Sickles, trad. Marie Renier, Galerie Barbier

The Shaolin Cowboy tome 4, Geoff Darrow, Dave Stewart, trad. Lorraine Darrow, Futuropolis

Wonder Woman Historia, Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, Gene Ha, Nicola Scott, trad. Thomas Davier

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2023 a été attribué à Echolands tome 1, de W. Haden Blackman et John H. Williams III, mis en couleur par Dave Stewart. Publié originellement aux États-Unis par Image Comics, cet album a été adapté en français par les éditions Panini Comics, avec une traduction assurée par Laurent Laget.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée