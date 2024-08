Peut-on croire ce que dit Lucie ?

« Depuis mon enfance, depuis que j’ai coulé, je rêve souvent que je nage dans la mer, sous l’eau, et que je respire, je respire tellement bien, c’est d’une simplicité et d’une fluidité étonnantes, jouissives, personne ne me dit comment faire, à quel rythme, personne ne me dit ce qui est bon ou mauvais pour moi, une fois dans l’eau, je le sais déjà, je le sens, c’est inné, je suis un animal. »

Guidée par cet amour pour l’eau, la voici très tôt, à 9 ans à peine, qui devient une excellente nageuse. Tant et si bien qu’elle est repérée et parvient à rejoindre un club de natation dans lequel elle apprend à repousser ses limites. Si elle parvient à gagner de plus en plus de compétitions, elle garde toujours au creux de son cœur cette libération qui vient en entrant dans le bassin. En s’éloignant de la réalité, du bruit, du mouvement incessant du monde.

C’est à travers la natation que Lucie rencontre Anaïs. Cette jeune fille, plus féroce dans l’âme, a envie de gagner et donne toute son énergie pour y parvenir. Si les deux adolescentes semblent très différentes l’une de l’autre, elles construisent assez naturellement une amitié unique et faite pour durer.

Un été, des années plus tard, Lucie et Anaïs sont en vacances à Hendaye. La mer est mouvementée, et particulièrement froide. Elles nagent un petit moment, s’amusent, mais la température de l’eau devient rapidement un problème. Alors que Lucie prône la prudence et demande à son amie de l’accompagner sur la terre ferme, Anaïs s’entête et refuse. Lucie rentre seule à l’hôtel, s’endort. Sans se douter que, la nuit dernière, le corps de son amie sera recraché par la mer.

Le récit alterne entre des pages extraites du journal intime de Lucie et cet interrogatoire avec l'inspecteur de police Aulnes. Ces moments d’introspection retracent les émotions et états d’âmes de l’adolescente, alors qu’elle revit un épisode de sa vie ou un autre, s’interroge, analyse. Entrecoupés, les mots de la jeune fille se retrouvent dans cet échange avec l’homme face à elle : un échange compliqué, dans lequel elle se sent piégée.

Ce qu’elle dit est remis en question, retourné pour y trouver une autre signification, pour l’accabler, pour la coincer et lui faire avouer quelque chose d’innommable. Car elle le dit, encore et encore : elle n’a aucun lien avec la mort d’Anaïs. Oui, elle était avec elle avant ce terrible accident. Oui, elle a dit à son amie que rester dans l’eau alors que celle-ci est si froide était une erreur. Oui, elle a laissé Anaïs dans l’eau, butée comme elle était, pour rentrer se reposer et se réchauffer. Non, elle ne l’a pas tuée.

Avec ce roman, Christine Barthe tisse un récit troublant. La lecture de cette histoire est une expérience pleine d'incertitudes. Si notre instinct nous pousse à croire que cette jeune fille est innocente, l’autrice instille le doute au fil des pages.

Un doute qui grandit, malgré le manque de preuves, tangibles ou circonstancielles. Si l’inspecteur commence cet interrogatoire persuadé d’avoir une coupable devant lui, la ténacité de Lucie et son répondant acerbe donnent du fil à retordre. La question se pose : est-elle en train de nous duper ? Est-elle en réalité responsable de cet évènement ?

Ce que dit Lucie est un court roman qu’on s’empresse de lire, happé et tremblant de curiosité pour connaître la résolution de cette histoire…