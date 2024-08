Mort du poète Michel Dugué, le manieur de Bretagne

Michel Dugué avait été, à partir de 1968, un des rédacteurs de la revue Encres vives, s’était ensuite tourné vers une écriture hors formalisme, plus immédiate et perceptive. À travers la prose comme à travers le poème, il aura été le poète du paysage, des éléments, de l’immobilité patiente.

En 2019, il déclarait : « Chaque recueil tente de saisir ma relation au lieu dans l’espoir de l’habiter et de m’habiter moi-même, de faire surgir dans les mots un paysage dans sa matérialité au travers des choses limitées qui le constituent. »

Pors Hir est assurément son principal décor nourricier, il irrigue nombre de ses textes et le seul roman qu’il écrira, le très remarqué Un hiver de Bretagne (Ubacs, 1985). Il n'oubliait pas, pour autant, Vannes, sa ville natale, à laquelle il a consacré un livre : Vannes, pour mémoire (Apogée, 2004).

Ses livres paraîtront chez Encres vives, Ubacs, Apogée, Le Réalgar, et surtout aux éditions Folle Avoine, chez son ami Yves Prié. Cofondateur de la Maison de la poésie de Rennes, il aura aussi été, à divers titres, un acteur de la vie poétique dans sa région.

Empreint de conviction et de fidélité, il était avant tout homme du silence et du retrait. Ses derniers livres parus : Veille (Folle Avoine, 2022), Mais il y a la mer (Le Réalgar, 2018), Tous les fils dénoués suivi de Nocturnes (Folle Avoine, 2014).

« Mais quel est votre nom ? / Je ne m’en souviens plus / perdu lui aussi dans le chaos / où les flux se mêlent / aux granits et aux schistes… » (M. D. in Veille)

Mémoire d'un poète de Bretagne

Né en 1942 à Rennes, Dugué s’est imposé comme une voix poétique singulière, explorant des thèmes tels que la mémoire, le passage du temps et la nature bretonne. Son parcours littéraire s’est distingué par un engagement sans faille envers la poésie, une discipline qu’il considérait comme un moyen de sonder les profondeurs de l’âme humaine et du territoire.

Un accident tragique

Le mercredi 14 août 2024, en fin d’après-midi, un corps a été retrouvé sur la plage de Pors Hir, à Plougrescant (Côtes-d’Armor). Des témoins ont donné l’alerte, rapporte Le Telegramme, et les pompiers de Tréguier et Paimpol, aidés d’un semi-rigide, ont récupéré le corps d’un homme de 78 ans, qui semble avoir été victime d’une noyade.

Les autorités, accompagnées de la maire Anne-Françoise Piédallu, ont confirmé qu’il s’agissait de Michel Dugué, romancier et poète breton, profondément attaché à cette région. Sa disparition marque la fin d’une voix littéraire importante en Bretagne.

Cette mort tragique, survenue à Plougrescant où son corps a été retrouvé après une noyade, a choqué le monde littéraire. Dugué était non seulement un auteur accompli, mais aussi un homme profondément impliqué dans la vie culturelle de sa région. Il participait activement à des lectures, des rencontres littéraires, et contribuait à la diffusion de la culture bretonne à travers ses écrits et ses interventions publiques.

Les Éditions Apogée, qui ont publié une grande partie de son œuvre, décrivent Dugué comme un auteur dont les écrits sont imprégnés de la « lumière des ciels bretons et de la rugosité des paysages ». Sa poésie, souvent empreinte de mélancolie, mais aussi de beauté, demeure un témoignage puissant de son attachement à la Bretagne.

Durant sa carrière, Michel Dugué a reçu de nombreuses distinctions et a participé activement à la vie littéraire et culturelle de la région. Sa mort laisse un vide pour tous ceux qui appréciaient son œuvre et son engagement pour la poésie bretonne.

Son style, à la fois rigoureux et évocateur, a fait de lui un poète respecté non seulement en Bretagne, mais aussi dans le cercle plus large des lettres françaises. Il était également l’auteur d’essais et d’écrits variés, qui reflètent son intérêt pour l’histoire, la culture et la spiritualité bretonnes.

Il laisse un héritage littéraire important, et sa disparition marque une perte significative pour la culture bretonne et la poésie française.

Crédits photo : Michel Dugué © Jean-Claude Leroy