Alain Delon, le Guépard du cinéma français est mort

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, Alain Delon s'est rapidement imposé comme l'un des acteurs les plus charismatiques de sa génération. Sa beauté sculpturale et son regard intense l'ont propulsé sur le devant de la scène internationale, mais c'est son talent brut et son instinct d'acteur qui ont captivé le public et les réalisateurs. Il a tourné dans plus de 120 films, devenant une figure incontournable du cinéma européen des années 1960 et 1970.

Parmi ses rôles les plus mémorables, on compte ceux dans des adaptations de romans célèbres. Dans Plein Soleil (1960), l'adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, Delon incarne un personnage complexe et ambigu, qui lui a valu une reconnaissance internationale.

Il a également marqué les esprits dans Le Samouraï (1967) de Jean-Pierre Melville, un film influencé par le roman The Ronin d'un auteur anonyme, où il joue un tueur à gages solitaire, un rôle qui est resté gravé dans l'imaginaire collectif.

L'ère du Guépard

Le Guépard (Il Gattopardo), réalisé par Luchino Visconti en 1963, est l'adaptation cinématographique du roman éponyme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ce film, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma italien, met en scène Alain Delon dans le rôle de Tancredi Falconeri, un jeune aristocrate sicilien naviguant dans les bouleversements politiques du XIXe siècle.

Aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinale, Delon incarne avec brio la complexité d'un personnage partagé entre ses racines nobles et son désir de s'adapter à une société en pleine mutation.La performance d'Alain Delon dans Le Guépard est souvent citée comme l'une de ses plus remarquables. Visconti, célèbre pour son perfectionnisme et son souci du détail, a su tirer de Delon une interprétation à la fois subtile et puissante.

Le charisme naturel de l'acteur, allié à sa capacité à exprimer les nuances intérieures de Tancredi, a contribué à faire de ce rôle un des piliers de sa carrière. Cette adaptation reste une référence dans l'histoire du cinéma, non seulement pour la qualité de sa réalisation, mais aussi pour l'excellence de son casting, avec Alain Delon en figure centrale.

L'acteur au-delà des générations

Outre sa carrière cinématographique, Alain Delon s'est également essayé à l'écriture. En 2008, il publie Le Dernier Samouraï, un livre où il revient sur sa carrière, ses amitiés, et ses réflexions personnelles, offrant ainsi un regard introspectif sur sa vie publique et privée.

Son passage au Festival de Cannes en 2019, où il a reçu une Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, a été marqué par des polémiques en raison de ses prises de position controversées. Malgré cela, il a reçu une ovation debout, preuve de l'impact durable qu'il a eu sur le cinéma et sur ses pairs.

Il laissera le mythe Delon, dans une gloire parfois tourmentée. Insoumis mais obéissant envers ses mentors, à la fois sauvage et loyal en amitié, baroque, tragique, esthète et d'une beauté saisissante, cet ouvrage retrace l'odyssée d'un homme marqué par la quête de l'inaccessible, dans une époque qui ne croit plus en l'héroïsme authentique. Alain Delon, ce nom en dix lettres, incarne le cinéma français, voire européen, des années soixante aux années quatre-vingt.

Alain Delon est une figure fulgurante, une abstraction, un personnage aux accents saturniens : l'élégance sombre du cinéma français sous un soleil éclatant, la solitude des feux de la rampe projetant leur ombre.

Acteur d'instinct, il est le dernier des grands félins du septième art, un guépard aux yeux bleu profond. Star mondiale, il incarne le soleil dans les yeux de Romy Schneider, une lueur dans ceux de Simone Signoret, un incendie pour Claudia Cardinale, une éclipse chez Monica Vitti. Un profil unique, un visage, une démarche. Ce mouvement, c'est lui... C'est une cicatrice sur le menton. Une voix qui se pose.

Alain Delon laisse derrière lui une filmographie impressionnante et une image d'icône culturelle. Il rejoint ainsi les autres grands noms du cinéma français disparus récemment, marquant la fin d'une ère pour le septième art en France. On n'oubliera pas non plus son rôle dans l'Astérix d'Alain Chabat, où il campait un César parodique, plus vrai de nature :

Illustration : film Plein Soleil, René Clément, 1960