Cadavres exquis : le festival de noir historique qui aère les armures

Cette année, le festival propose une programmation riche et diversifiée, incluant des conférences, des débats, des lectures publiques, ainsi que des séances de dédicaces. Des auteurs renommés du genre seront présents pour partager leur passion et échanger avec le public. En outre, le festival s'étend également à d'autres communes voisines telles que Mervilla, offrant ainsi une expérience culturelle étendue à l'échelle locale.

Le choix du roman noir historique comme thème central reflète l'intérêt croissant du public pour les récits où fiction et réalité historique se mêlent pour créer des histoires à la fois intrigantes et éducatives. Ce genre littéraire, en pleine expansion, attire un large éventail de lecteurs, des passionnés d'histoire aux amateurs de romans policiers, en passant par ceux qui apprécient les mystères ancrés dans des contextes historiques rigoureusement documentés.

En plus des activités littéraires, le festival Cadavres Exquis se veut un moment de convivialité et de partage, où l'échange d'idées entre auteurs et lecteurs est fortement encouragé. Les participants pourront ainsi approfondir leur compréhension du genre, découvrir de nouvelles œuvres et auteurs, et se laisser inspirer par des histoires où le passé et la fiction s'entrelacent de manière saisissante.

Le festival s'inscrit également dans une démarche de valorisation du patrimoine local, en mettant en lumière les lieux historiques de la région à travers des parcours thématiques qui complètent les discussions littéraires. Ces visites guidées permettent aux participants de plonger dans l'histoire de la région tout en découvrant les décors qui ont inspiré de nombreux romans noirs.

Dates et horaires : du Samedi 14 Septembre 2024 au Dimanche 15 Septembre 2024 de 10h45 à 17h, à Vigoulet-Auzil (31320) et le programme est ci-dessous :