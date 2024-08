Apogée et chute du Ku Klux Klan, par Timothy Egan

À cette époque, marquée par le jazz et les festivités, le Ku Klux Klan, sous la houlette de D. C. Stephenson, connaît son apogée. Stephenson, un leader manipulateur et violent, étend l'influence du Klan dans les sphères privées et publiques, aspirant même à un contrôle politique à Washington.

Le cours de l'histoire change grâce à Madge Oberholtzer, une enseignante qui, après avoir été enlevée et agressée par Stephenson, trouve le courage de dénoncer publiquement le Klan.

Son témoignage entraîne un scandale majeur et une prise de conscience collective qui contribue à diminuer de manière significative l'influence du Klan.

Les éditions du Cherche Midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Timothy Egan, lauréat du prix Pulitzer et du National Book Award, offre avec ce livre une analyse détaillée des mécanismes de la haine et rend hommage à une figure féminine courageuse. L'ouvrage, en exposant les discours et stratégies racistes, résonne de manière troublante avec les enjeux contemporains.

Son style narratif captivant et sa rigueur journalistique ont été largement salués, notamment par des auteurs renommés tels que David Grann.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024