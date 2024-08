Que devient le deuil après le deuil ? 

Que devient le deuil après le deuil ?

Aujourd’hui, vingt ans après, je me demande s’il ne règne pas un terrible silence social sur ce qui se poursuit tout au long de la vie en notre for intérieur. La société prescrit la nécessité de se détacher de la personne perdue, comme si tout le deuil se résumait à cette acceptation. Cette idée banale éclipse la part la plus fondamentale, la plus créatrice, la plus vivifiante du deuil : nouer des liens de continuité avec nos bien-aimés disparus, les garder vivants en nous, porteurs d’élans et de souffles nouveaux.

Ce deuil au long cours, ce deuil sans fin, nimbé de tendresse et d’émotions, on pourrait le nommer : le doux deuil. »

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Lydia Flem, qui est à la fois psychanalyste, écrivaine et photographe, fait partie des membres de l’Académie royale de Belgique. Ses écrits ont été traduits en une vingtaine de langues, marquant ainsi une reconnaissance internationale de son travail.

Parmi ses ouvrages parus dans la collection « La Librairie du XXIe siècle » chez les Éditions du Seuil, on retrouve Comment j’ai vidé la maison de mes parents publié en 2004, Paris Fantasme sorti en 2021, et Bouche bavarde oreille curieuse en 2022.

