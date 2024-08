L'histoire de la nation béothuke des origines à l'extinction

La narration est structurée en trois segments distincts : le premier se plonge dans un passé légendaire autour de l'an mille, illustrant le périple d'Anin l'Addaboutik autour de l'île de Terre-Neuve.

Cette épopée est marquée par la découverte de la géographie locale et l'interaction avec d'autres groupes ethniques, tels que les Vikings et les Écossais, avec qui il fonde le clan de l’ours et initie la nation des Béothuks, ou les « vrais Hommes ». Les deux sections suivantes décrivent les défis rencontrés par les Béothuks face à l'arrivée d'envahisseurs vers 1500, et leur déclin progressif jusqu'au début du XIXe siècle.

Bernard Assiniwi utilise ce récit pour retranscrire l'histoire de Terre-Neuve du point de vue des Béothuks, présentant les narrateurs comme des « mémoires vivantes » qui documentent le déclin de leur peuple.

L'œuvre explore les interactions culturelles complexes entre les Béothuks et les Européens, passant d'un métissage initialement enrichissant à une domination coloniale oppressive, menant à l'extinction finale de la nation béothuke. Ce roman a été couronné par le prix France-Québec et le prix Jean-Hamelin en 1997.

Bernard Assiniwi est un écrivain, comédien, conteur, historien, et de descendance canadienne-française, algonquine.

Les éditions Dépaysage se spécialisent dans la publication d'œuvres d'auteurs autochtones nord-américains au sein de la collection « Talismans » et de divers essais sur les peuples autochtones et les grandes questions contemporaines des sciences humaines, notamment l'anthropologie, au travers des collections « L’entaille d’Orphée » et « Sous l’écorce ».

