Décès de l'écrivain Christian Estèbe, le splendide romancier VRP

« Infatigable passeur de livres, il avait fait tous les métiers : libraire, bibliothécaire, puis représentant. Expériences qu’il évoquait avec humour et tendresse dans La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP (Finitude 2020), écrit Emmanuelle Boizet.

Dans ce livre, il écrivait : « Il a aimé leurs livres, les a lus et relus, les conservant si longtemps dans les poches de son parka que les couvertures en étaient usées. Lui-même n’était-il pas devenu un spectre, un personnage de fiction qui n’habitait aucun roman, mais que mille romans habitaient ? » Avec une pointe d’accent méridional, on ne peut faire plus ressemblant.

Né en 1953 à Montpellier, Estèbe a mené une vie littéraire riche et variée, occupant divers rôles dans le monde du livre avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Son parcours atypique, passant par la représentation d'éditeurs, la bibliothéconomie, et la librairie, a nourri une œuvre marquée par une exploration intime des relations humaines, des souvenirs, et des blessures du passé.

Un jeune premier, sur le tard

C'est en 2012, avec la publication de La gardienne du château de sable, que Christian Estèbe s'impose sur la scène littéraire. Ce roman, écrit après la mort de sa mère, explore les méandres de la mémoire et des relations filiales. Cette œuvre a été saluée par la critique et a reçu les prix Jean Carrière et Morlino, confirmant son talent pour capturer les émotions avec une précision et une délicatesse rares.

Parmi ses autres œuvres notables, on trouve Le petit livre de septembre (2008), Des nuits rêvées pour un train fantôme (2010), et La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP (2020). Ce roman suivait l'itinéraire désabusé et introspectif de Pierre Lombard, un homme qui a tout perdu : un poste prestigieux dans une grande maison d'édition, sa femme, et son ambition de devenir écrivain. Désillusionné et amer, il décide de quitter cette entreprise qu'il ne reconnaît plus pour devenir représentant commercial, tout en restant dans l'édition.

À bord de sa vieille voiture, Pierre sillonne les routes de France pour vendre des ouvrages d'auteurs souvent oubliés. Un travail solitaire, fait de rencontres avec des bouquinistes, des bibliothécaires et des libraires : autant que personnes qui lui rendront peu à peu le goût de la littérature. À travers ces échanges, il redécouvre la passion qui l'animait autrefois, et retrouve peu à peu une forme de réconciliation avec son métier et sa propre existence.

La disparition de Christian Estèbe laisse un vide dans le paysage littéraire français. Chacune de ses publications témoigne d'une écriture rigoureuse, souvent teintée de mélancolie, où chaque mot semble pesé et chargé de sens.

Ses ouvrages, d'une rare intensité émotionnelle, continueront de toucher les lecteurs et de leur offrir un miroir des fragilités humaines. À travers ses récits, Estèbe nous a appris que la littérature, dans sa forme la plus pure, est une quête incessante de vérité et de beauté, même dans les recoins les plus sombres de l'âme.

Laissons-lui, pour notre plaisir, le dernier mot :

Crédits photo : Christian Estèbe © Muriel Giambino