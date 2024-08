La chaîne de librairies Weltbild fait faillite

Ses 14 magasins poursuivent actuellement la liquidation de leurs stocks - films, musique, articles de décoration, de mode et idées cadeaux -, et les achats en ligne seront honorés jusqu'à la fin du mois. Ils sont implantés à Iéna, Peine, Leipzig, Gießen, Wunstorf, Menden, Limbourg-sur-la-Lahn, Riesa, Dresde, Heidelberg, Berlin (où il y a deux magasins), Nordhorn et Augsbourg.

Une "situation de perte persistante"

Le tribunal d'Augsbourg avait désigné Christian Plail du cabinet Schneider Geiwitz & Partner (SGP) comme administrateur provisoire de Weltbild, avec Bjoern Minnier et Stefanie Penck à la tête de la direction. Il avait affirmé que l'avenir de l'entreprise dépendrait d'une « refonte radicale ». C'est ce dernier qui a annoncé la faillite.

Malgré la recherche d'investisseurs, l'entreprise n'a trouvé personne prêt à reprendre les opérations, en raison de coûts informatiques et de marketing élevés, ainsi que de la nécessité d'investissements conséquents dans un marché très concurrentiel.

L'entreprise a été incapable de se soutenir financièrement sur le long terme sans capitaux frais, explique Christian Plail, soulignant une « situation de perte persistante ». Ces employés seront vraisemblablement licenciés en septembre.

Weltbild, qui propose un large éventail de CD, films, livres et autres produits en ligne et par catalogue, a été mise sous pression par les crises mondiales – notamment en Ukraine et en Israël –, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, ainsi que par une augmentation massive des coûts. L'arrivée de nouveaux concurrents « agressifs » en provenance d'Asie aurait encore aggravé une situation déjà tendue.

Une situation par ailleurs aggravée par les faillites simultanées d'autres entités du groupe WB D2C, notamment les librairies Jokers et Buecher.de, le fournisseur de sacs à dos Fitz & Huxley, et le détaillant d'articles pour enfants Tausendkind. Weltbild générait environ 20 % du chiffre d'affaires de WB D2C Group.

Un air de déjà-vu

Il s'agissait du second dépôt de bilan de Weltbild, après celui de 2014, qui avait réduit le réseau de 145 à 78 points de vente, les autres vendus à Rüdiger Wenk de la chaîne Lesensart. À cette époque, confrontée à la concurrence d'Amazon, l'entreprise avait vu son chiffre d'affaires chuter significativement au second semestre de 2013, malgré les tentatives de sauvetage par son propriétaire d'alors, l'Église catholique.

Après ce premier dépôt de bilan, l'entreprise familiale de Düsseldorf Droege avait pris en charge la gestion de la structure d'Augsbourg. Les magasins Jokers avaient été intégrés à partir de 2022.

Crédits photo : weltbildschweiz, CC BY 2.0