Livres audio au volant : les 10 romans jugés "dangereux"

Exit le temps des longues playlists, minutieusement préparées à l’annonce d’un long trajet. Les habitudes des vacanciers ont bel et bien changé, remplacées par l'écoute d’un livre audio. Colleen Hoover succède à Jimi Hendrix, et les textes de Janis Joplin se voient remplacés par les mots de Sarah J. Maas...

Si le constat a de quoi étonner, il n’est pas surprenant : le marché du livre audio connaît une telle croissance qu’il devrait atteindre les 13 milliards $ d’ici à six ans, selon les analystes de l’association américaine des éditeurs audio. 149 millions d’Américains auraient déjà tenté l’expérience, soit 52 % de la population.

Même constat au Royaume-Uni, où les téléchargements ont augmenté de 17 % entre 2022 et 2023, d’après les données de la Publishers Association (PA) téléchargements ont augmenté de 17 % entre 2022 et 2023, d’après les données de la Publishers Association (PA). En cinq ans, les revenus des livres audio au Royaume-Uni ont plus que doublé, soulignant leur importance croissante dans l’industrie de l’édition.

Une pratique populaire

Un fait expliqué par la redoutable facilité d’accès du livre audio. D’une part, l’objet est transportable partout, et tout le temps : il suffit de posséder un téléphone portable. D’autre part, des services de streaming audio, tels que Nextory et Spotify, qui offrent un accès à une vaste bibliothèque de contenu à des tarifs compétitifs. Pour la plateforme suédoise par exemple, une écoute illimitée des quelque 375.000 titres disponibles.

Il n'est donc guère étonnant que les lecteurs cherchent à joindre l'utile à l'agréable en connectant leurs appareils électroménagers au Bluetooth de leur voiture, en insérant un CD ou via une connexion USB pendant leurs trajets. Qu'il s'agisse de déplacements quotidiens ou de voyages exceptionnels, une étude d’Audiolib révèle qu'aux États-Unis, 40 % des utilisateurs écoutent des livres audio lors de longs trajets, tandis que 18 % en profitent pendant leur trajet vers le travail.

Preuve en est, au dernier trimestre, la recherche Google « meilleurs livres audio pour les voyages en voiture » a été 275 fois plus recherchée qu’à l’accoutumée. Mais, les experts mettent en garde : si les livres audio peuvent enrichir les trajets, ils peuvent aussi détourner l’attention au volant.

Prévenir le danger

La distraction au volant constitue un risque majeur d’accident. Conscient de ce danger, Apple a pris les devants en suggérant à ses utilisateurs d’utiliser la commande vocale (« Dis Siri » sur iPhone) pour éviter toute manipulation d’écran en conduisant. Apple recommande également de « se servir des commandes intégrées du véhicule pour accéder à “Livres audio” et sélectionner un livre à écouter. Les commandes du volant, les boutons de l’écran “À l’écoute” et le tableau de bord CarPlay permettent de contrôler la lecture en toute sécurité », préviennent-ils.

Pour poursuivre dans cette voie, une étude américaine a établi un classement des ouvrages les plus susceptibles de distraire les conducteurs, et donc, potentiellement les plus dangereux. Pour ce faire, Nationwide Vehicle Contracts a analysé le nombre moyen de mots par minute (WPM) des 50 titres les plus populaires sur Spotify. L’objectif : déterminer lesquels exigent une attention excessive.

D’après cette étude, la limite supérieure pour une écoute confortable et compréhensible en conduisant se situe entre 150 et 160 WPM. Les livres audio qui dépassent ce seuil sollicitent davantage la concentration et peuvent détourner l’attention de la route.

La romance pointée du doigt

Les romans sentimentaux dominent cette liste. Avec leurs récits souvent émotionnels et dramatiques, ces ouvrages requièrent une attention accrue, ce qui peut poser problème au volant.

Icebreaker, de Hannah Grace occupe la première place avec une moyenne de 189 WPM, le rendant ainsi le plus distrayant pour les conducteurs. Malgré son succès sur TikTok, notamment auprès des jeunes adultes, son rythme rapide semble mieux adapté à une écoute à domicile qu’à un trajet en voiture.

À tout jamais, de Colleen Hoover, prequel de son célèbre Jamais plus, le suit de près avec 188 WPM. Bien que son adaptation cinématographique, avec Blake Lively, ait accru sa popularité, son rythme élevé et ses thématiques profondes et importantes pourraient constituer une source de distraction en conduisant.

Voici la liste des dix livres audio qui excèdent cette norme :

Icebreaker, Hannah Grace (trad. Madeleine Petit), BMR

À tout jamais, Colleen Hoover (trad. Pauline Vidal), Hugo Roman

Tout ce que je sais sur l’amour, Dolly Alderton (trad. Julia Kerninon), Sonatine

Un palais d’épines et de roses, Sarah J. Maas (trad. Anne-Judith Descombey), La Martinière Jeunesse

Un palais de cendres et de ruines, Sarah J. Maas (trad. Anne-Judith Descombey), La Martinière Jeunesse

Jamais plus, Colleen Hoover (trad. Pauline Vidal), Hugo Roman

Le Guide du voyageur galactique, Douglas Adams (trad. Jean Bonnefoy), Denoël

Yellowface, Rebecca F. Kuang (trad. Michel Pagel), Ellipsis

Funny Story, Emily Henry (pas encore traduit en français)

Fairy Tale, Stephen King (trad. Jean Esch), Albin Michel

