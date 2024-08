"La puissance n’est pas qu’une question d’armes, mais de céréale"

De nombreuses guerres, comme celle menée par la Russie contre l’Ukraine, et divers soulèvements, tels ceux du Printemps arabe, trouvent en partie leur origine dans les violentes fluctuations des prix des denrées de première nécessité, où la surproduction mondiale et les pénuries coexistent et s’alimentent mutuellement.

Malgré quatre siècles de progrès technologiques et de croissance économique, la faim dans le monde et la question de l’approvisionnement en blé demeurent des problèmes cruciaux. Ce paradoxe s’explique par la conjonction des spéculations marchandes et de la géopolitique des céréales. Pour mieux comprendre cette réalité, Alessandro Stanziani remonte aux origines de l’économie mondiale du blé à partir du milieu du XVIIe siècle et en analyse les profondes mutations jusqu’à nos jours.

En examinant comment les États modernes ont dû résoudre l’équation complexe du recrutement massif d’armées pour se protéger et de l’approvisionnement céréalier pour nourrir ces forces et les villes, cet ouvrage retrace comment le blé est devenu la pierre angulaire d’un dispositif politique et économique.

Alessandro Stanziani identifie des tendances de longue durée et relit l’histoire mondiale à travers le prisme des ambitions expansionnistes des nations exportatrices, de l’industrialisation et des évolutions des techniques de récolte, de l’organisation des marchés céréaliers et de la dérégulation spéculative globale, afin d’éclairer la spirale d’inégalités et de tensions géopolitiques qui façonne notre monde actuel.

Les éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche au CNRS (CRH), Alessandro Stanziani est spécialiste d'histoire économique. Médaille d'argent du CNRS, il est l'auteur d'une douzaine de livres, parmi lesquels Les Métamorphoses du travail contraint (Presses de Sciences Po, 2020) et Capital Terre. Une histoire longue du monde d'après (XIIe-XXIe siècle) (Payot, 2021).

