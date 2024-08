Quand le crime impuni devient une erreur judiciaire

RentreeLitteraire2024 — En 1972, Renée, tout juste âgée de 18 ans, déborde d'ambitions alors qu’elle entame ses études à la Sorbonne. Passionnée et avide de liberté, elle aspire à écrire et à vivre pleinement. Cependant, son autonomie, notamment dans sa capacité d'aimer et de contrôler son propre corps, se trouve brutalement restreinte par les circonstances et les décisions qu'on lui impose.