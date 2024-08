SF : Netflix dévoile la bande-annonce d'Uglies

Dans un futur où la chirurgie esthétique est obligatoire à partir de 16 ans, Tally attend avec impatience son tour pour se conformer aux normes sociétales. Cependant, quand une de ses amies s'échappe, Tally part à sa recherche, entamant un périple qui remettra en question toutes ses croyances...

L'adaptation du roman publié initialement en 2005 a été co-écrit par Jacob Forman, Vanessa Taylor et Whit Anderson. Joey King y tient le rôle principal de Tally Youngblood, en plus d'être productrice déléguée.

La distribution est complétée par Jillian Murray qui interprète Ellie Youngblood, Chase Stokes dans le rôle de Peris, et Keith Powers qui incarne David. Brianne Tju prend les traits de Shay, tandis que Laverne Cox apporte sa présence charismatique au personnage du Dr. Cable. Kevin Miles, Charmin Lee, Kelly Gale, Robert Palmer Watkins et Jan Luis Castellanos enrichissent également le casting, interprétant respectivement Auryn, Maddy, Sage, Sol Youngblood et Croy.

Le film est une production collaborative de Davis Entertainment Company, Anonymous Content, Industry Entertainment, et Wonderland Sound and Vision.

Dans la série Uglies, il faut transformer tout le monde en « Pretties », des individus physiquement parfaits selon les normes sociétales. Cette transformation vise non seulement à éliminer les conflits et les insécurités liés à l'apparence, mais elle sert aussi d'outil de contrôle social, car le processus inclut des modifications cérébrales qui rendent les citoyens dociles et facilement manipulables. La saga comprend cinq volumes : Uglies, Pretties, Specials, Extras, et Secrets, tous publiés en France chez Pocket Jeunesse entre 2007 et 2008.

Originaire du Texas, Scott Westerfeld est un auteur reconnu pour ses œuvres de science-fiction destinées aux adultes et jeunes adultes. Parmi ses romans pour adultes, on trouve notamment L'I.A. et son double, ainsi qu'un space opera en deux parties, Les Légions immortelles et Le Secret de l'Empire, publiés chez Pocket.

Crédits photo : Netflix