À Genève, les machines menacent-elles l’âme des bibliothèques ?

La pétition, intitulée « Pour le droit d’emprunter et de rendre des livres en toutes circonstances aux bibliothécaires dans les bibliothèques municipales de la Ville de Genève et pour favoriser les liens entre public et professionnel », demande deux choses : que les bibliothécaires restent les interlocuteurs privilégiés et incontournables pour les opérations de prêt et de retour des documents, et que l’installation des bornes automatiques dans les bibliothèques soit limitée au strict nécessaire (une borne par bibliothèque).

"Un service public à conserver"

L'article de Nota met en avant, comme argument principal en faveur de l'automatisation des bibliothèques, la libération des bibliothécaires des tâches de « manutention », leur permettant ainsi de se consacrer davantage aux interactions avec le public.

Les deux citoyennes genevoises répondent : « Cet argument va à l’encontre des missions de base des bibliothèques, qui sont de renseigner le public, le conseiller et le former à l’utilisation des bibliothèques (Règlement d’utilisation des bibliothèques municipales LC 21 631.1 du 1er octobre 2016). En effet, le cœur du métier de bibliothécaire est le conseil, qui s’effectue en premier lieu lors de discussions pendant les opérations de prêt et de retour des livres. » Les autorités arguent par ailleurs d'une confidentialité accrue lors de l'emprunt de documents sensibles pour les usagers.

La pétition souligne encore un risque non seulement de réduire les compétences professionnelles des bibliothécaires, mais aussi de mener à des réductions de personnel. De plus, l'entretien et le remplacement fréquent de ces machines contrediraient les principes du développement durable.

Elle défend l'idée que les échanges personnels, les conseils professionnels, l'éducation à la recherche documentaire, et l'accès libre à la lecture sont des valeurs fondamentales à préserver dans le cadre du service public offert par les bibliothèques : « Nous sommes persuadés que les activités de prêt et de retour des documents auprès des bibliothécaires sont les bases de toute médiation culturelle en bibliothèque et un service public à conserver », peut-on lire.

Auprès de La Tribune de Genève, Anouk Dunant Gonzenbach complète : « Nos enfants naissent dans un monde où il faut partout passer par des machines, au McDonald's, à la Coop, à la banque... Qu'un service public accélère cette déshumanisation est désolant ! »

Un débat qui débuta en 2023

Le 21 octobre 2023 déjà, Anouk Dunant Gonzenbach avait publié un texte dans La Tribune de Genève, où elle dénonçait ce remplacement progressif des échanges entre bibliothécaires et usagers par des transactions mécanisées.

Le 16 mai 2023, le Conseil municipal de Genève a approuvé, sans procéder à un débat préalable, une allocation de 400.000 francs destinée à la mise à jour et à l'augmentation du nombre de bornes de prêt, passant de 21 à 30 réparties dans les sept bibliothèques de la ville.

Sami Kanaan, chef de la Culture, a assuré que l'emprunt direct auprès du personnel restera possible, une affirmation contestée par les pétitionnaires.

À LIRE - Photos de presse et espaces de couleur à la Bibliothèque de Suisse

La pétition, appuyée par plus de 250 signatures, selon ceux qui la portent, a été soumise à la Commission des pétitions de la Ville de Genève.

Simultanément, Laurence Corpataux, membre du conseil municipal, a adressé une question écrite concernant cette même thématique au Conseil administratif : « Cela vaut encore la peine de chercher à freiner cette évolution vers une perte de liens humains », a-t-elle notamment expliqué.

Crédits photo : Patrick Nouhailler's… (CC BY-SA 3.0)