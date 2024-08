Les Estivales du livre déménagent et deviennent Prillylivres  

Les 17 et 18 août 2024, le festival Prillylivres, anciennement Les Estivales du livre de Montreux, se tiendra à la Vaudoise Arena, à Prilly. Il mettra en avant, en cette année olympique, la rencontre entre littérature et sport. Plus d'une centaine d'auteurs et une cinquantaine d'exposants seront présents.