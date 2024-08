Économie symbiotique : de nouvelles modernités territoriales

Ce 27 août, entre 18h et 19h30, se tiendra la conférence d’ouverture des résidences de travail avec Isabelle Delannoy, Ingénieure agronome et initiatrice de l’Économie symbiotique Patrick Samama, Directeur de la stratégie & du Creative Lab de L’Entreprise symbiotique Modération - Jean-Marc Rocchi, Pays d’Arles en transition.

Ce rendez-vous, donné à l’ENSP, sera gratuit et réunira les intervenants autour de la thématique : Économie symbiotique et Pays d’Arles : vers l’émergence d’une nouvelle modernité territoriale ?

L'intensification des catastrophes hydro climatiques et l'érosion de la biodiversité tant au niveau global que régional, invitent à revoir les modes de production et de consommation afin de construire une économie compatible avec les équilibres planétaires et respectueuse des limites planétaires. Devant les limites de la seule décarbonation, un mouvement pour une économie régénérative est en plein émergence.

En effet, dans un contexte économique de plus en plus instable, les organisations et les entreprises sont fragiles dans leur résilience aux chocs, dans leur accès aux matières premières, à l'énergie et le coût de ces dernières, deviennent un enjeu de plus en plus prégnant pour toutes les entreprises, notamment celles des secteurs primaire et secondaire.

Ce mouvement entre en résonance avec des initiatives de plus en plus nombreuses qui voient les acteurs se constituer en écosystème pour répondre au défi bioclimatique, mais aussi à un contexte de polycrises qui augmente les tensions sur les ressources.

On constate par exemple que des écosystèmes territoriaux constitués de collectivités, de structures de formations, de conseils et d'accompagnement, d'associations et de citoyens se mettent en place et développent un certain nombre d'actions pertinentes sur les territoires.

Plus qu’une réponse à des crises, cette trajectoire économique, partant des territoires et coévoluant avec eux, nous trace les voies d’une nouvelle réponse à la promesse de la modernité. Elle dessine une économie de symbiose entre les activités humaines et leur lieu de vie et pose les bases d’un développement où chacun a la possibilité d’épanouir son potentiel, sécurisé dans ses besoins et libre de tracer sa propre trajectoire.

Crédits illustration : mykhailo_kolisnyk CC 0

