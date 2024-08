Les héroïnes féminines dominent les ventes estivales

Les vacances battent leur plein pour nos aoûtiens, offrant toujours un moment privilégié pour explorer et affirmer leurs préférences littéraires en librairie. Une tendance se dessine en cette 32e semaine : les lecteurs et lectrices ont manifestement jeté leur dévolu sur des œuvres féminines, qu'elles soient écrites par des femmes ou qu'elles mettent en scène des héroïnes féminines.

Cette inclinaison pour la littérature féminine se reflète dans les ventes, où Virginie Grimaldi s'impose avec Une belle vie, qui se hisse à la troisième place du classement grâce à 12.061 exemplaires écoulés. Un succès qui surpasse de peu Guillaume Musso, dont le roman Angélique a séduit 10.081 lecteurs et lectrices.

Loin derrière, mais tout aussi marquantes, Flore, Autumn et sa fille Milly ont su émouvoir les vacanciers : Les femmes du bout du monde de Mélissa Da Costa s'inscrit en sixième position du classement des 200 meilleures ventes.

Colleen Hoover au cinéma, et en librairie

Colleen Hoover remonte considérablement dans le classement, hissant son best-seller mondial Jamais plus, traduit par Pauline Vidal, à la 7e position. Un succès directement expliqué par la sortie de l'adaptation cinématographique de Justin Baldoni, en salles ce 14 août.

C'était aussi l'occasion pour les fans de Colleen Hoover d'en savoir plus sur Lily et Atlas, en se procurant le tome 2 : À tout jamais (aussi traduit par Pauline Vidal). L'ouvrage remonte à la 11e position dans le classement, réalisant trop peu de ventes pour détrôner la 10e place de Katherine Pancol et son roman La mariée portait des bottes jaunes (7025 ventes).

Dans ce paysage littéraire estival, Philippe Collin et Franck Thilliez parviennent également à se frayer un chemin. Le barman du Ritz et La faille trouvent respectivement leur place avec 10.680 et 7161 ventes.

Les chiffres ne redressent pas la barre

Toutefois, malgré ces performances, les chiffres globaux des ventes peinent à se redresser de manière significative. En dépit d'une légère amélioration par rapport à la semaine précédente, les ventes accusent toujours un fort recul en comparaison avec la même période l'an dernier : une baisse de 4 % en volume et de 3 % en valeur vient assombrir ce tableau pourtant dynamique.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits image : Min An / CC-BY-SA