Le Port intérieur, d’Antoine Volodine : une divine comédie romanesque.

Dérive et des rêves ; un texte sans rive, en métamorphose permanente à la grâce d’énallages narratives (le récit saute souvent, conté à la troisième personne, à la première, à la seconde, sans avertissement, tout comme il se découpe en sections nommées « DIALOGUE », « FICTION », « CARNET DE BORD », « RÊVE » et « MONOLOGUE », comme autant de fragments spécieux) et de plans fictionnels qui s’ouvrent en abyme, d’aposiopèses abruptes qui coupent son atmosphère au lyrisme opaque où flottent le manque et la détresse, une perte profonde et insondable.

« Je dérive dans l’espace noir, l’oreille passivement aux aguets, le corps gris, sans défense », note Breughel, le personnage central de l’œuvre, livré à lui-même. Ou encore : « Je l’examinai de profil, avec une tendresse que le chagrin polluait », regrette-t-il plus loin, en référence à une visite à celle qu’il aime, Gloria Vancouver, qui végète à l’abri de la mort dans un asile vétuste, psychotique.

Le noir prime, la touffeur, le putride, des flaques d’eau glauques comme des miroirs sans tain et le jaune de la mer qui clapote dans le port intérieur, si loin, si proche du vert émeraude de celle de Hong-Kong, mirage inaccessible. Poulets, carpes, canards sont égorgés, mutilés, quand les relents d’une guerre inhumaine hantent le texte, sanglants, désespérés, charriant une idéologie impossible : « Il n’y a pas d’idéologie à l’arrière-plan des combats que seul habite un refus universel de vivre. »

Déroutantes, envoûtantes, des textures reviennent, correspondent, contaminent des présences qui n’ont rien à voir, des couleurs, des lumières, des odeurs, comme dans un cauchemar baudelairien en apesanteur. En un mot, « [l]a Foi en l’avenir [est] parvenue là au dernier degré de sa combustion suicidaire », au bout du monde consumériste, laissé pour compte. L’espoir n’est plus, la foi non plus, montre le héros par son attitude et les pages qu’il noircit dans son antre en guettant l’innommable.

Cependant, dans ce temps morne et mort, asphyxiant, ses heures absentes et suspendues à un vide abyssal, Breughel, membre comme Gloria d’une société secrète, poursuivi par un tueur, donne le change, quête et couvre son amour, enchaîné à lui comme l’est Dante à Béatrice dans La Divine Comédie, endure l’enfer, les limbes, pour atteindre en fin de compte une vision, une apparition en hauteur synonyme du paradis au cœur d’un typhon exaltant.

Dès lors, à ce point de fiction littéraire, Breughel ne veut plus « en finir, être enfin abstrait, quitter le spongieux, les chairs épuisées et spongieuses » — rejoindre le néant.

Non, à ce point précis, c’est corps qu’il veut être, au-delà de lui-même, corps et âme avec Gloria « qui pense à Breughel qui. Avec affection elle pense à Breughel. La porte s’ouvre. Elle ne se retourne pas. Elle sait que Breughel. Elle pense à Breughel. Elle pense aux îles. Elle secoue très doucement ses cheveux. Elle les écarte très doucement. Elle dégage son cou, son épaule, de façon imperceptible, pour que Breughel ».

Suffoquée jusque-là par son contraire, la pulsion de vie déflagre pour les amants, « sans établir de frontière entre elle et les profondeurs de [leurs] chairs », aimantées. En pleine turbulence, le noir vibre de l’intérieur, peuplé d’être et d’éphémère, hors du temps.