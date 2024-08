L’éclat secret d’un amour invisible

Le dernier roman de Marco Lodoli explore la passion silencieuse et inébranlable d'une femme, concierge dans une école, pour Matteo, un professeur et écrivain qui ne perçoit rien de son amour, trop absorbé par son art, ses ambitions et l'illusion de se distinguer des autres.

Depuis quarante ans, elle l'aime en secret, le protégeant des dangers et des épreuves du monde sans jamais se révéler. Cet amour exige d'elle un renoncement total, une rigueur presque féroce, alors qu'elle veille sur lui, chérissant chaque matin l'échange furtif d'un simple bonjour. Pour elle, sans sa présence discrète, Matteo se serait perdu dans la vie, comme un enfant dans une forêt.

Peut-être que leurs chemins finiront par se croiser, le temps d'une nuit, dans une étreinte entre illusion et oubli. Ce roman, empreint d'une beauté sombre et envoûtante, est le récit d'un amour fou, une sorte de grâce obscure acquise au prix du renoncement. La conclusion de l'œuvre résonne avec les grands textes mystiques sur l'effacement de soi, offrant une parabole radicale sur l'espérance, une obsession magnifique qui repose sur presque rien, sur « si peu » (tanto poco).

C'est également une parabole de la rédemption par la fiction, cette dernière permettant de persévérer, d'espérer et d'inventer un avenir, même lorsque les voies semblent inaccessibles. Ce roman incarne un rêve poursuivi envers et contre tout, une fiction démesurée et, pour cette raison, plus puissante que la réalité.

La traduction du roman est assurée par Louise Boudonnat.

Les éditions P.O.L. nous en offrent les premières pages en avant-première :

Marco Lodoli, né à Rome en 1956, est à la fois écrivain et journaliste. Il a enseigné dans un lycée de la banlieue romaine et a publié de nombreux romans, récits et nouvelles.

Plusieurs de ses œuvres ont été traduites en français, notamment Les Fainéants (1992), Les Promesses (2013), et Les Prières (2021), ce dernier ayant remporté le prix Marco Polo Venise 2022.

