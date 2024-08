La série, reconnue comme la plus coûteuse au monde par Amazon, n'a recueilli qu'un succès mitigé auprès du public, mais l'anticipation reste forte pour cette nouvelle saison qui sera diffusée à partir du 29 août 2024.

Les préparatifs pour la troisième saison seraient également en cours depuis quelques mois, indiquant un engagement continu d'Amazon envers le projet. En tout, cinq saisons sont prévues pour Les Anneaux de Pouvoir, avec une supervision constante du duo de créateurs, J.D. Payne et Patrick McKay.

La guerre éclate en Terre du Milieu dans la bande-annonce finale de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir...

Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en devenir ne doit désormais compter que sur sa propre ruse pour retrouver ses forces et superviser la création des Anneaux de pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté. Elfes et nains, orques et hommes, sorciers et Harfoots… alors que les amitiés sont mises à rude épreuve et que les royaumes commencent à se fracturer, les forces du bien luttent toujours plus vaillamment pour s’accrocher à ce qui compte le plus pour elles : la communauté...