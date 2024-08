Barack Obama dévoile ses coups de cœur littéraires pour l'été

La liste établie par le 44e président des États-Unis compte parmi les plus longues de ces dernières années. Elle inclut une revisite d’un classique de la littérature américaine, un récit autobiographique sur l’enfance, ou encore un thriller signé Percival Everett, dont la plupart des œuvres ont été traduites en France. Le dernier en date est Châtiment, publié chez Actes Sud en février dernier, dans une traduction d'Anne-Laure Tissut.

L'adaptation de son roman Effacement, aussi édité chez Actes Sud dans une traduction d'Anne-Laure Tissut, a remporté l'Oscar du Meilleur scénario adapté cette année. On attendra à présent la traduction de James, le titre de l'écrivain mis en valeur par Barack Obama.

À travers cette liste, ce dernier montre toujours une préférence pour les romans réalistes, bien qu’il ait ajouté cette année un roman qui mêle tout à la fois voyage dans le temps, romance et espionnage. Bien entendu, on retrouve dans cette sélection une forte inclinaison pour la politique, l’histoire ou encore les livres de mémoires.

Voici la liste :

James de Percival Everett (Graywolf Press)

There’s Always This Year : On Basketball and Ascension de Hanif Abdurraqib (Random House)

Everyone Who Is Gone Here: The United States, Central America, and The Making of a Crisis, de Jonathan Blitzer (Harper)

Reading Genesis de Marilynne Robinson (Farrar, Straus and Giroux)

Headshot de Rita Bullwinkel (Scribner)

The God of the Woods de Liz Moore (Riverhead Books)

Beautiful Days de Zach Williams (Doubleday)

Martyr! de Kaveh Akbar (Knopf)

Memory Piece de Lisa Ko (Riverhead Books)

The Ministry of Time de Kaliane Bradley (Avid Reader Press)

When The Clock Broke: Con Men, Conspiracists, and How America Cracked Up in the 1990s de John Ganz (Farrar, Straus and Giroux)

Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do About It de Richard Reeves (Brookings Institution Press)

The Wide, Wide Sea: Imperial Ambition, First Contact, and The Fateful Final Voyage of Captain James Cook de Hampton Sides (Knopf)

Help Wanted d’Adele Williams (Ecco)

Avec cette sélection, Barack Obama a publié une liste de chansons à écouter, parmi lesquelles figure Silvio d'un certain Bob Dylan, Prix Nobel de littérature en 2016. L’Académie suédoise avait, en effet, salué la création « de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ».

