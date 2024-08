Le roman de Keanu Reeves publié en France en octobre 2025

Après avoir publié plusieurs volumes de sa bande dessinée BRZRKR, en collaboration avec Matt Kindt et Ron Garney, on apprenait en début d'année que l'acteur se lançait désormais dans le roman, avec un ouvrage intitulé The Book of Elsewhere, fruit d'une collaboration avec l'écrivain britannique China Miéville.

Il prend place dans un univers parallèle à celui de la série de bandes dessinées BRZRKR, et suit le périple millénaire du guerrier immortel, B, cherchant à comprendre son immortalité. L'oeuvre explore notamment les thèmes de destin, de contrôle et d'angoisse existentielle.

La genèse de cette collaboration remonte au lancement de BRZRKR en 2021, lorsque l'acteur, profondément influencé par l'œuvre de China Miéville, a cherché à collaborer avec lui pour élargir la franchise.

China Miéville, écrivain récompensé à plusieurs reprises, est connu pour ses œuvres dans les genres de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur. Plusieurs de ses livres ont été traduits en français, incluant Les Derniers Jours du Nouveau-Paris (Au diable vauvert, traduit par Nathalie Mège), Le Concile de fer (Fleuve noir, traduit par Nathalie Mège) et Celui qui dénombrait les hommes (Fleuve, traduit par Nathalie Mège).

La série BRZRKR, introduite en 2020, marquait les débuts de Keanu Reeves dans l'univers des comics. En France, cette série a été traduite par Lucille Calame et éditée par Delcourt en deux volumes. Bien que le premier tome ait été vendu à plus de 11.000 exemplaires, le second volume a rencontré moins de succès, avec près 6000 ventes, et le troisième, publié en janvier dernier, 4426, selon Edistat. Le 9 octobre prochain paraîtra le tome 1 de BRZRKR - Bloodlines, qui proposera deux nouvelles histoires complètes autour de B.

Aux États-Unis, où la série est publiée par BOOM! Studios, son succès a rapidement ouvert la voie à des adaptations. Un film en prise de vues réelles est envisagé depuis 2021 par Netflix, avec Keanu Reeves-dans le rôle principal.

Une série d'animation est également prévue, annoncée en juillet 2022 lors d'une présentation au San Diego Comic-Con, qui explorerait, en deux saisons, différents univers et styles, de quoi offrir des moyens d'expression à plusieurs créateurs.

Crédits photo : Keanu Reeves en 2019 (Governo do Estado de São Paulo, CC BY 2.0)