Sinistres Babyloniens : quatre tablettes prédisent des catastrophes  

Ces textes, gravés en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile, étaient essentiellement des manuels de gestion de crise pour les rois, associant des observations astronomiques à des événements du futur. Les éclipses lunaires étaient par exemple assimilées à de sombres présages, annonçant mort et destruction...

Les dieux s'expriment

« À des périodes ultérieures, il existe de nombreuses preuves montrant que l'observation astrologique faisait partie d'une méthode élaborée pour protéger le roi et réguler son comportement en conformité avec les souhaits des dieux », décrivent les signataires d'un article de recherche publié dans le Journal of Cuneiform Studies, Andrew George de l'Université de Londres, et Junko Taniguchi, chercheuse indépendante.

Ils décrivent encore : « L'astrologie babylonienne était une branche académique de la divination basée sur la croyance que les événements dans le ciel étaient des signes codés placés là par les dieux comme avertissements sur les perspectives futures de ceux sur Terre. »

Les deux antiquisants ont travaillé ensemble pour traduire ces textes, identifiés pour la première fois dans les années 1970 par un spécialiste de civilisation babylonienne, Douglas Kennedy. Le contenu de ces tablettes est comparable à celui d'autres tablettes de l'ancienne Babylone qui ont été traduites il y a dix ans, associées à Dur-Abiesuḫ, une forteresse située près de l'ancienne ville de Nippur sur le fleuve Tigre.

Les quatre tablettes, traduites cataloguées de A à D, ont été produites entre le XVIIIe siècle pour les A et D, et le XVIIe siècle pour les B et C, les deux avant notre ère, couvrant les règnes de Hammurabi à Samsuiluna. Elles ont été datées par les chercheurs grâce à l'utilisation des orthographes et des terminaisons dites casuelles.

Des oiseaux de mauvaises augures

Elles contiennent jusqu'à 61 augures, formulées généralement comme suit : « Si X se produit, alors Y se produira. » Les critères d'interprétation d'une éclipse incluaient l'heure de la nuit, le mouvement de l'ombre, et la durée, ainsi que le mois et le jour de l'année. L'une des tablettes indique par exemple qu'une « éclipse pendant la veille du matin » signifie « la fin d'une dynastie ».

« Si une éclipse est obscurcie d'un seul coup depuis son centre et s'éclaircit tout aussi rapidement : un roi mourra, destruction d'Elam », lit-on dans une autre prédiction sinistre d'un astrologue. « Une éclipse durant la veille du soir signifie la peste », indique une autre. « Si une éclipse est à l'envers, rien ne sera épargné, le déluge se produira partout. »

L'interprétation exacte de ce que signifie une éclipse « à l'envers » reste incertaine. Les chercheurs émettent l'hypothèse d'une situation où le disque lunaire apparaît « orienté dans une direction contraire à celle anticipée ».

Des prédictions souvent pessimistes on l'aura compris, annonçant encore des famines où « les gens échangeront leurs enfants contre de l'argent, il y aura une réduction de la population », et le chaos général, avec des avertissements comme « il y aura du mal dans le pays, sa prospérité disparaîtra »...

Pour contrer ces sombres présages, les rois babyloniens pouvaient consulter des oracles et exécuter des rituels spécifiques, souvent en examinant les entrailles des animaux : « Les textes du premier millénaire montrent que si, après une telle enquête, les conseillers du roi estimaient que la menace était toujours présente, des mesures pouvaient être prises pour l'annuler, en identifiant les forces du mal qui en étaient à l'origine et en les contrant avec des rituels apotropaïques », détaillent les chercheurs.

Au Moyen-Âge aussi

La provenance de ces tablettes est quelque peu floue, supposée provenir de divers marchands d'antiquités babyloniennes acquises par le British Museum à la fin du XIXe siècle. Ils constituent en tout cas les quatre exemples les plus anciens de textes centrés sur l'occurrence de la Terre passant entre le soleil et la lune.

Les Babyloniens, parmi les premiers astronomes, ont créé le premier zodiaque astrologique et systématisé l'observation céleste dès 1200 avant notre ère. D'autres cultures interprétaient aussi les éclipses lunaires comme des signes divins menaçants : en Chine, elles étaient vues comme un dragon dévorant la lune, tandis que les Incas imaginaient un jaguar attaquant la lune, organisant des rituels pour contrer ces menaces. Au Moyen Âge encore, les éclipses étaient également perçues comme des présages de catastrophes...

La civilisation babylonienne, florissante entre 1894 av. J.-C. et 539 av. J.-C., était située le long des fertiles rives du Tigre et de l'Euphrate dans l'actuel Irak. Une civilisation qui a fortement influencé la politique, la culture, et les sciences grâce à un système centralisé de gouvernement, le Code de Hammurabi, l'une des plus anciennes codifications de lois écrites, ou encore des avancées significatives dans les mathématiques et l'ingénierie.

Crédits photo : Une des quatre tablettes babyloniennes récemment traduites. British Museum