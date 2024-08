À Meyrignac, les débuts d'autrice de Simone de Beauvoir

Chaque année, elle échappait au carcan de sa vie d’écolière parisienne pour se plonger dans l’immensité du parc paysager conçu par son grand-père Ernest. Elle courait à travers les bois, inventait des jeux avec sa sœur et sa cousine, dévorait les livres de la bibliothèque, et goûtait surtout au bonheur d’avoir une chambre à elle. À Meyrignac, tout respirait la liberté.

Au fil des étés, Simone y forge sa soif d’indépendance et son désir d’écrire, des aspirations inhabituelles pour une jeune fille des années 1920. C’est là qu’elle rédige les premières pages de son premier roman. C’est là aussi, en secret, qu’elle retrouve Jean-Paul Sartre, son futur époux, pour leurs premiers ébats amoureux.

Intérieur de la maison familiale de Meyrignac / © Nathalie Plicot

Sur France 5, Simone de Beauvoir se dévoile

À la fois philosophe, écrivaine et figure majeure du féminisme, Simone de Beauvoir est née en 1908 à Paris. Elle fait connaître son oeuvre littéraire et sa pensée philosophique avec Le Deuxième Sexe (1949), une œuvre phare qui analyse la condition des femmes et pose les bases du féminisme moderne. Elle est également l’auteure de romans tels que Les Mandarins (1954), qui lui vaut le Prix Goncourt, et de Mémoires comme Mémoires d’une jeune fille rangée (1958), où elle retrace sa jeunesse et son éveil intellectuel.

C’est dans cet ouvrage qu’elle décrit Meyrignac comme un lieu de paradis perdu, un refuge loin des contraintes parisiennes, propice à l’émergence de sa vocation littéraire et philosophique.

Découvrir la maison de ces artistes ou de ces légendes est une invitation, une rencontre, un voyage. Nous allons entrer dans leur intimité de femme ou d’homme, revenir à la source de leurs créations, et partager avec eux quelques moments de leur vie. – Nathalie Plicot, réalisatrice

Avec les témoignages de Sylvie Lebon-de Beauvoir, fille adoptive de Simone de Beauvoir, Martial Dauriac, petit neveu de Simone de Beauvoir et propriétaire de Meyrignac, Marine Rouche, docteure en histoire contemporaine et spécialiste des correspondances de Simone de Beauvoir, et de quatre anciennes camarades d’école de Simone de Beauvoir, France 5 donne à voir ce lieu qui a tant participé à sa construction personnelle.

Réalisé par Nathalie Plicot, Une maison, une artiste : Devenir Simone de Beauvoir à Meyrignac sera diffusé le dimanche 1er septembre à 22h45 sur France 5 et sur france.tv.

Crédits image : © Nathalie Plicot