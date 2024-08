Après la polémique, Imane Khelif porte plainte contre J.K. Rowling

Cette plainte portée contre X a été déposée ce 9 août, auprès du centre de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. L'objectif de l'avocat et de la plaignante : permettre au « parquet toute latitude pour enquêter contre toutes les personnes », y compris celles utilisant des pseudonymes, qui ont participé à ce cyberharcèlement.

L'avocat a en outre expliqué, auprès de Variety, que la plainte, bien que déposée en France, pourrait bien cibler des personnalités à l'étranger, car le bureau du procureur pour la lutte contre les discours de haine en ligne peut demander une assistance juridique mutuelle avec d'autres pays, notamment les États-Unis.

De l'acharnement

Bien qu'elle soit née femme et ne se soit pas identifiée comme transgenre ou intersexe, et malgré le soutien du Comité International Olympique qui affirmait que « scientifiquement, ce n'est pas un homme combattant une femme », l'Algérienne a subi une vague d'accusations et de harcèlement sur son genre.

La majorité de ces attaques ont eu lieu sur les réseaux sociaux. J.K. Rowling a été particulièrement virulente à cette occasion, avec plusieurs messages sur X, dont un où elle accuse la boxeuse d'être un homme qui « se réjouit de la détresse d'une femme qu'il vient de frapper à la tête ». Le 7 août encore, elle s'appuyait sur les assertions d'autres utilisateurs, afin de marteler ses convictions : Imane Khelif serait un homme, concourant parmi des femmes.

Elle a ainsi souligné : « Ceux qui pointent les critiques du comité international olympiques en affirmant qu'ils pensent que Khelif est transgenre, sur la base de documents plutôt que d'un contrôle de genre sont malhonnêtes. Je ne prétends pas que Khelif est transgenre. Ma critique, comme celle de beaucoup d'autres, est que la violence masculine contre les femmes est en train de devenir un sport olympique. »

Une version plus policée d'un post du 2 août, qui disait : « L’idée selon laquelle ceux qui s’opposent à ce qu’un homme frappe une femme au nom du sport s’y opposent parce qu’ils croient que Khelif est "trans" est une plaisanterie. Nous nous y opposons parce que nous avons vu un homme frapper une femme. »

Dès le 1er août dernier, date du premier combat d'Imane Khélif, elle partageait sur les réseaux sociaux : « Une image pourrait-elle mieux résumer notre nouveau mouvement pour les droits des hommes ? Le sourire narquois d'un homme qui se sait protégé par un ordre sportif établi et misogyne, se délectant de la détresse d'une femme qu'il vient de frapper à la tête et dont il vient de briser l'ambition de vie. »

« Sodomite en chef »

Ceux qui se sont élevés contre l'Algérienne s'étaient notamment appuyés sur la décision de l'International Boxing Association (IBA), en mars 2023, d'exclure Imane Khelif des mondiaux, pour des raisons hormonales. Une décision restée obscure, puisqu'aucune preuve n'a été apportée, à ce jour, pour la justifier.

À la suite de cette polémique, le CIO avait fermement défendu Imane Khelif, confirmant que tous les participants aux Jeux respectaient les critères d'admissibilité établis. L'Algérienne, qui souffre d'hyperandrogénie, soit une production élevée d'hormones masculines telles que la testostérone, a toujours concouru dans la catégorie féminine.

Cette condition lui confère des caractéristiques physiques souvent associées aux hommes, mais elle n'est pas considérée comme une forme de tricherie si la production hormonale est naturelle.

Le comité international olympique (CIO) s'opposait ainsi aux conclusions de l'International Boxing Association, dont le président, Umar Kremlev, est un proche du Kremlin, comme le rappelle Le Monde.

Ce dernier avait organisé en urgence un simulacre de conférence de presse, à Paris, où il a notamment insulté directement le président du CIO, Thomas Bach, de « sodomite en chef »... Plus largement, une attaque virulente contre le CIO a été réalisée, accusant l'organisation de promouvoir des valeurs occidentales décadentes et de « détruire le sport féminin ».

Le docteur Ioannis Filippatos, présent à Paris aux côtés du secrétaire général et directeur de l'IBA, Chris Roberts, a affirmé que les tests réalisés à l'occasion des mondiaux 2023 [sur Imane Khelif, notamment, NdR] « suggèrent que les boxeuses sont des hommes ».

Dans une séquence surréaliste, le père d'Imane Khelif avait dû montrer le livret de famille de sa fille, pour prouver qu'elle était bien de genre féminin...

Un déluge d'infox

Le cas d'Imane Khelif rappelle celui de Caster Semenya, une athlète sud-africaine également hyperandrogène, qui a été au cœur de controverses similaires. La spécialiste du 800 mètres, après avoir été contrainte par la Fédération Internationale d’Athlétisme (aujourd'hui World Athletics) à prendre des médicaments pour réduire son taux de testostérone en 2019, a refusé et a été interdite de compétition dans certaines épreuves. Elle avait alors déclaré, défendant son droit à concourir sans traitement médical : « Dieu m'a créée comme je suis, je m'accepte et je suis fière. »

Un sujet qui a, dans le cas Imane Khelif, été rapidement politisé, comme en avaient témoigné les déclarations de figures politiques de droite radicale, telles que Matteo Salvini et la première ministre italienne Giorgia Meloni.

Parmi les autres figures qui avaient commenté la présence d'Imane Khelif, on peut citer Elon Musk, qui avait affirmé dans un post sur son réseau social que « les hommes n'appartiennent pas aux sports féminins ». Donald Trump a également été impliqué, avec un tweet affirmant qu'il maintiendrait les hommes hors des sports féminins.

Le multi-casquette Logan Paul a également participé aux attaques en ligne contre Imane Khelif, postant après sa victoire contre l'Italienne Angela Carini que « c'est la forme la plus pure du mal qui se déroule sous nos yeux. Un homme a été autorisé à battre une femme sur une scène mondiale, brisant le rêve de toute une vie tout en combattant pour son père décédé ». Il a par la suite supprimé son post et reconnu qu'il « pourrait être coupable de propagation de désinformation ».

Pedro Diaz, entraîneur de Khelif au Mundo Boxing Gym de Miami depuis février 2023, a décrit l'impact significatif du harcèlement sur Imane Khelif et son entourage durant les Jeux Olympiques. Il a partagé son horreur face à la situation, affirmant n'avoir « jamais rien vu d'aussi répugnant de ma vie ». Il a conseillé à son athlète d'éviter les réseaux sociaux pour rester concentrée sur son objectif, qui était de remporter l'or. « Elle est tellement intelligente et a une motivation incroyable », a-t-il encore déclaré, ajoutant que la victoire de Khelif était « la plus gratifiante de ma carrière d'entraîneur ».

À LIRE - Bientôt en prison ? J.K. Rowling provoque les autorités écossaises

Début août, une pièce de théâtre, TERF, a été présentée lors du festival Fringe à Édimbourg, qui explorait les tensions entre J.K. Rowling et les acteurs des films Harry Potter suite aux déclarations controversées de l'auteure sur les personnes transgenres.

L'œuvre, qui propose une révolte fictive de ces derniers contre J.K. Rowling soulève des questions sur l'intersection des droits trans et l'impact des réseaux sociaux dans les débats sociétaux. Elle aborde également le conflit émotionnel des fans qui apprécient ses écrits tout en désapprouvant les positions de l'artiste.

J.K. Rowling fait polémique depuis plusieurs années maintenant, avec des messages et des commentaires publics souvent qualifiés de transphobes. Elle conteste ces accusations, arguant que sa position est basée sur des préoccupations pour la sécurité des femmes cisgenres et des enfants dans les espaces genrés.

Crédits photo : ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (CC BY 3.0) / BBC