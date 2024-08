Aux États-Unis, des bibliothèques (vraiment) propriétaires d'ebooks 

Aux États-Unis comme dans d'autres pays européens, comme la France, le droit de prêt applicable aux ouvrages imprimés a laissé la place, pour leurs équivalents numériques, à un système basé sur la licence de prêt. Ainsi, les bibliothèques ne font plus entrer un titre dans leurs collections, mais achètent auprès de l'éditeur un certain nombre de prêts, dans des conditions décidées par le vendeur.

Les grands groupes d'édition, craignant une cannibalisation des ventes de livres, ont fait monter les tarifs derrière ces licences, en limitant parfois considérablement les options des établissements de lecture publique — comme la possibilité de prêter un titre à plusieurs usagers à la fois.

Aux États-Unis, des opérateurs, comme OverDrive, solution qui domine le marché, offrent un système largement contrôlé par l'édition, au grand dam des bibliothèques. En avril dernier, la Timberland Regional Library rappelait ainsi « le véritable coût des contenus numériques » dans un article : 60 $ la licence (périmée après 24 mois) pour un titre vendu 18 $ en grand format, 15 $ sur Amazon Kindle.

Du côté du livre audio, le même modèle s'est imposé : il faut compter entre 50 et 100 $ pour un titre, dont la bibliothèque devient cette fois propriétaire, contre 15 $ environ dans le commerce.

À tout jamais

La Digital Public Library of America (DPLA), bibliothèque numérique américaine, et l'Independent Publishers Group, distributeur des titres d'éditeurs indépendants, annoncent un partenariat pour changer la donne.

Grâce à cette collaboration, « les bibliothèques du pays auront désormais la possibilité d'acheter et de posséder à perpétuité, plutôt qu'à travers une licence de prêt, des dizaines de milliers de livres numériques et de livres audio provenant de dizaines d'éditeurs indépendants », résume un communiqué commun.

Parmi les éditeurs impliqués, Austin Macauley, Arcadia Publishing, Dynamite Entertainment, Dover Publications ou encore JMS Books. Les achats des établissements de lecture publique pourront être réalisés via la plateforme Palace Marketplace, à but non lucratif, avec une mise à disposition de livres numériques et de livres audio numériques.

Découvrir et conserver

John S. Bracken, directeur de la DPLA, explique que « [c]et accord novateur avec l'IPG vient changer les pratiques actuelles. Nous espérons que d'autres éditeurs se joindront à nous pour rendre leurs livres plus accessibles aux lecteurs du monde entier. »

Selon lui, le système de licences présente plusieurs désavantages, pour les bibliothèques, mais aussi pour l'intérêt général. Face aux tarifs prohibitifs, les établissements sont incités à privilégier les titres les plus réclamés par les usagers, souvent des best-sellers, ce qui limite la possibilité de promouvoir d'autres voix littéraires.

D'autre part, les licences avec date de péremption, éphémères par essence, fragilisent les collections numériques des établissements. Un titre disponible un jour peut ne plus l'être le lendemain. En cas de changement de fournisseur, l'établissement risque de perdre tous les accès aux titres achetés, ce qui le rend véritablement dépendant d'un tiers... En matière de conservation, une des missions primordiales des bibliothèques, le système dominant s'avère donc particulièrement problématique.

« Après plus de 12 ans passés à expliquer aux responsables politiques et aux éditeurs pourquoi les modèles de licence existants pour les livres numériques empêchent les bibliothèques d'accomplir leurs missions, cet accord est une victoire que les bibliothèques, les éditeurs et les auteurs peuvent apprécier ensemble », conclut Christina de Castell, bibliothécaire en chef de la Vancouver Public Library.

