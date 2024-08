Elle aspire à écrire et à vivre pleinement

Vingt ans plus tard, en 1992, sa fille Sylvie semble avoir toutes les clés en main pour réussir. Toutefois, ses aspirations s'écartent de celles de Renée et des attentes traditionnelles vis-à-vis des femmes de son époque. Sylvie est confrontée à la nécessité de se détacher des aspirations d'autrui afin de réaliser les siennes.

En 2022, Maxime, la fille de Sylvie et petite-fille de Renée, incarne le lien entre ces deux générations. Portée par l'héritage de ces femmes remarquables et armée de ses propres convictions, elle se fraye un chemin unique à son tour.

Les éditions Slalom nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ce récit familial poignant explore les rêves et les espoirs de trois générations de femmes face aux pressions sociales et aux attentes de leurs aînées. Anne Loyer, native du Berry et dotée de diplômes en droit, histoire et journalisme, s'est tournée vers l'écriture après plus de 15 ans de journalisme.

Elle a écrit plusieurs ouvrages pour la jeunesse et publié des romans tels que À nous la Bastille (2023) chez Poulpe Fictions, et Celle que je suis (2019), Filles Uniques (2021) ainsi que Vers le vrai (2022) chez Slalom.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024