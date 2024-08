Le castor, véritable architecte de la forêt

Prenez la taupe, par exemple, qui, avec son appétit vorace, amasse dans son garde-manger souterrain des vers de terre pour satisfaire ses envies impromptues. Le blaireau, quant à lui, ne laisse rien au hasard pour la propreté de son habitat : il creuse méticuleusement une issue dédiée à une série de toilettes extérieures, évitant ainsi de contaminer son espace de vie.

Le castor, dans une démonstration d'ingénierie naturelle, renforce sa demeure avec des branches de bouleau qu'il a scrupuleusement rongées plus tôt. Ces animaux, véritables architectes, façonnent leurs abris non seulement pour se prémunir des dangers, mais aussi pour créer des cocons accueillants pour leur progéniture.

Les éditions du Ricochet nous en offrent les premières pages en avant-première :

Emmanuelle Grundmann, qui, dès son enfance, était fascinée par l'Amazonie, les singes et les plumes des oiseaux, rêvait de survoler la canopée. À l'âge de 6 ans, elle envisageait une carrière d'ornithologue avant de se tourner vers la primatologie, discipline qu'elle a embrassée après de longs mois passés au cœur de la forêt de Bornéo, suivant les orangs-outans. Titulaire de diplômes en éthologie et en conservation des espèces, la déforestation alarmante de l'Indonésie l'a poussée à se saisir de la plume pour raconter des histoires captivantes sur les animaux, les forêts et les interactions humaines, dans le but de partager sa passion pour la biodiversité et d’inspirer, à travers ses récits, rêverie, hilarité et réflexion chez ses lecteurs.

Parallèlement, Emmanuelle Grundmann enrichit le domaine public de ses connaissances à travers de multiples conférences et anime des ateliers destinés aux enfants, centrés sur la nature et la faune.

Chloé du Colombier, diplômée des Arts-Déco de Strasbourg, a forgé son expérience en tant que graphiste freelance dans l’édition jeunesse pendant une dizaine d'années avant de se consacrer à l'illustration. Elle collabore avec des maisons d'édition reconnues telles que Gallimard Jeunesse et Casterman, ainsi que dans la presse et le loisir créatif. Résidant à Paris, son œuvre se caractérise par un style doux et poétique où l'optimisme se mêle harmonieusement à son amour pour la narration.

DOSSIER - Les éditeurs indépendants présentent leur rentrée littéraire