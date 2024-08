Les récits animés des tatouages qui décorent sa peau

Une sirène dessinée sur lui lui enseigne des chansons ancestrales et l'art de tresser les cheveux. Un marin tatoué lui raconte des histoires de ses voyages dans des ports éloignés.

Lorsque l'image d'une panthère aux yeux verts, semblable à ceux de sa grand-mère, apparaît, Célia s'imagine chevauchant l'animal pour une escapade nocturne.

Les éditions Père Fouettard nous en offrent les premières pages en avant-première :

Nicolás Schuff, un auteur argentin spécialisé en littérature jeunesse mais écrivant dans une variété de genres, trouve son inspiration dans les mots et les images qui l'interpellent. Vivant à Buenos Aires, il est actif dans deux podcasts, a travaillé comme libraire et enseignant de yoga, et ne décline jamais une partie de ping-pong. Il rêve de vivre les aventures de Marty et Doc de Retour vers le futur.

Ana Sender, originaire de Barcelone et formée à l'école Masana de la même ville, a d'abord œuvré dans le design textile. Elle tire son inspiration des rêves et mêle divers genres et influences graphiques dans son travail, avec un amour particulier pour les animaux sauvages, les loups-garous, et les contes de fées.

