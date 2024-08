"Je ne pensais pas qu'être diagnostiquée TDAH me serait salvateur"

Mais comment différencier une simple distraction d’un trouble qui bouleverse toute une vie ? Qui consulter pour un tel diagnostic ? Quels outils peuvent aider à gérer ce trouble au quotidien ?

Dans cet ouvrage, fruit de nombreuses années de recherche sur le TDAH, enrichi de rencontres avec des professionnels de santé, des patients et leurs proches, Catherine Testa libère la parole sur ce trouble souvent mal compris.

Elle partage son parcours, depuis la première consultation chez un psychologue jusqu’à la recherche de solutions pour adapter son quotidien. Elle offre un guide rempli de stratégies qu’elle a développées pour vivre sereinement avec le TDAH, pour en parler plus facilement et l'assumer pleinement.

S'adressant autant à ceux qui vivent avec ce trouble qu'à leurs proches, Catherine Testa transmet les connaissances qu’elle a acquises pour aider chacun à mieux comprendre les spécificités du TDAH. Elle propose des pistes concrètes pour gagner du temps, trouver des solutions adaptées, et surtout, atteindre un état de sérénité et d'acceptation face à ce défi quotidien.

Les éditions Michel Lafon nous en offrent les premières pages en avant-première :

Il y a trois ans, Catherine Testa a reçu un diagnostic de TDAH, un moment clé qui a profondément marqué son parcours personnel et professionnel. Entrepreneuse accomplie, Catherine Testa a bâti son succès en opérant un virage radical dans sa vie en 2015. Elle abandonne alors une carrière bien établie pour fonder Loptimisme.com, un site qui réunit aujourd'hui plus d'un million de personnes. Spécialiste des questions de bien-être au travail et de l'optimisme, elle partage son expertise en tant que formatrice et conférencière.

Catherine Testa est également l’autrice de cinq ouvrages, parmi lesquels Osez l’optimisme ! (2017, 2019), Oser être soi… même au travail (2020), Mon bullet journal optimiste (2021, 2022, 2023), Synchronicité (2021) et L’Éphéméride Osez l’optimisme ! (2023), tous publiés chez Michel Lafon.

