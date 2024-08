Pourquoi les éditeurs italiens misent tant sur les livres jeunesse

D’après les derniers chiffres de l’AIE (Associazione Italiana Editori), en 2023, le marché des livres jeunesse en Italie a augmenté de 2,1 % par rapport à 2022, avec des ventes correspondant à 291,6 millions €. Cela représente 18 % de ce que les lecteurs italiens ont dépensé dans les librairies physiques et en ligne pour l’achat de livres l’année dernière. Précisons que ces chiffres ne comptent pas la vente des manuels scolaires et dans la grande distribution.

En termes d’exemplaires, cela représente 23,5 millions de livres vendus : près d’un livre sur quatre, soit 23 %.

Par ailleurs, ce marché est particulièrement productif aussi à l’international, comme l’observe le Président de l’AIE, Innocenzo Cipolletta : « Plus d’un livre sur trois vendu à l’étranger par les éditeurs italiens en 2022 est un livre jeunesse. » (via Il Libraio)

Renouveler le langage de la fiction jeunesse

Le dynamisme de ce secteur éditorial émerge aussi de la naissance de nouvelles collections qui essaient de renouveler la production jeunesse contemporaine en explorant un style plus immédiat et des histoires plus « rapides », lesquelles s’inspirent parfois au langage des réseaux sociaux.

C’est le cas de deux nouvelles collections au sein de deux importantes maisons d’édition italiennes, Einaudi Ragazzi et Mondadori. Il s’agit notamment de « Ossigeno » (Oxygène) et de « Booktok ».

Vers des lectures courtes et immersives

Alice Bigli, ancienne libraire, formatrice et auteure, a imaginé une nouvelle collection pour des lecteurs qui ne sont pas habitués à lire des textes longs et complexes, mais qui bien connaissent les langages des réseaux sociaux et d’autres formes de narration, comme les séries télévisées ou les jeux vidéo.

Cette collection propose en effet « des textes courts, avec des chapitres courts, avec une immersion immédiate, peu de descriptions et de préambules pour capter ceux qui se sentent non-lecteurs. On ne peut pas, à 11 ans, se dire non-lecteur et, au contraire, quand je fais des rencontres dans les écoles, beaucoup de garçons et de filles me disent qu’ils se sentent ainsi », explique Alice Bigli à l’agence ANSA.

“Des livres comme des Reels”

Par ailleurs Einaudi Ragazzi propose une nouvelle collection, appelée « BookTok », visant à « capturer l’essence du nouveau langage de TikTok », à travers « des textes courts, trépidants et engageants, comme des Reels ».

Déjà, Rizzoli Ragazzi avait choisi, en début d'année 2024, de confier une collection à la bootoker Megi Bulla (dont la chaîne s’appelle La Biblioteca di Daphne, devenue le nom de la collection). Et cette décision avait été critiquée.

Orietta Fatucci et Gaia Stock (Einaudi Ragazzi) présentent ainsi la nouvelle collection : « L’idée est de proposer des lectures qui s’adressent à tous les types de lecteurs et qui peuvent être abordées, c’est-à-dire commencées et terminées, même dans ces temps morts que l’on occupe généralement en faisant défiler distraitement les fils des réseaux sociaux [...]. Une alternative valable au smartphone [...]. »

Et si lecture signifiait « lenteur »… ?

Les 6 volumes en question contiennent chacun « 50 histoires très courtes et captivantes en 2500 caractères ». Cette nouvelle initiative ne manque pas de susciter, là encore, des réserves.

Sur Facebook, par exemple, Momo - Libreria per Ragazzi, un magasin indépendant de Ravenne, réagit ainsi à cette initiative éditoriale : « [L]es garçons et les filles ont-ils vraiment besoin de plus de Reels (et même si c’était vrai, est-ce nous qui devons les leur donner ?) Une boulimie d’images, d’histoires et de petites informations ? Pour nous, le temps de la littérature est précieux et différent : un temps lent, la complexité d’une langue qui serpente au fil des pages [...]. »

Crédits photo : La Pimpa, star de la littérature jeunesse italienne – ActuaLitté, CC BY SA 2.0