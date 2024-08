Au coeur de l'histoire antique : Nefertiti, Socrate, Spartacus, Néron...

Virginie Girod, historienne et animatrice de « Au cœur de l’Histoire » sur Europe 1, explore les vies fascinantes de douze figures emblématiques de l’Antiquité dans « Au cœur de l’histoire antique » publié aux éditions Perrin.

Elle nous fait découvrir sous un jour nouveau des personnages comme Néfertiti, Cléopâtre, Périclès, Ramsès II, Néron (mon préféré) et Théodora, révélant des aspects inattendus et souvent méconnus de leur existence. Par ses anecdotes et son style dynamique, elle redonne vie à ces figures historiques, mettant en lumière leur humanité et leur complexité.

Voguant entre l’Égypte ancienne, la Grèce, Rome et Byzance, l’auteure allie rigueur scientifique et récit captivant, nous permettant de patienter avant de la retrouver sur les ondes dès le 26 août (mais vous pouvez r-écouter des rediffusions tout l’été les vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 16 h).

Ce livre est une véritable invitation au voyage… dans le temps ! À quand le prochain ?