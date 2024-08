Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses : Faites du pain, pas la guerre

Dans cette ville allemande pas assez significative pour avoir un nom, Sofie voit sa vie s’écrouler : elle assistera tout de même à une représentation du ballet Giselle, avec Irina sa remplaçante dans le rôle-titre. Malaise, déprime, l’ex-danseuse part en plein milieu du spectacle et provoque un sacré malaise.

Pour ajouter à la gourmandise du mille-feuille, le mari de Sofie est le chorégraphe de la troupe qui l’a renvoyée.

Elle a aussi une sœur et une nièce qui se prend pour la mère du Christ, à travers sa Barbie, et bénit tout le monde à coups de baguette magique. Une gamine drôle et sans filtre, qui apporte le grain de folie qui manquait encore.

De déprime en apitoiement, Sofie néglige ses devoirs envers le pôle emploi d’outre-Rhin qui la rappelle à l’ordre : sans prospection, plus de ressources. Or, comme quoi la vie est vachement bien faite, un boulanger du village dépose une annonce pour recruter : Sofie saute sur l’occasion d’étoffer enfin ses démarches de recherche d’emploi, même pour la forme.

Ah, la Pomponette…

Giacomo, émigré italien, dirige cette boulangerie avec passion : pour chaque client, il invente une chanson. « Une fois que tu sais faire du bon pain, tu prends conscience des ingrédients qu’il te faut pour mener une vie heureuse. » Giacomo Botura, boulanger

Sofie débarque un matin à 4 h, avec la ferme intention de ne pas rester bien longtemps, mais le destin (et les ressorts narratifs) est contrariant.

Dans la boutique, Elsa est à la caisse — une dame désagréable, excellent repoussoir de la personnalité solaire de Giacomo. Mais gare aux secrets entre ces deux personnages, qui viendront titiller la fibre empathique du lectorat.

Et puis, il y a Motte, le chien d’Elsa. De son vrai prénom Bergamotte : à l’image de l’ensemble du livre, il est gentil, reste contre le fournil, sans trop bouger.

Si l’on fait du pain avec de la farine, du sel, de la levure et de l’eau, Giacomo apprendra à Sofie que l’ingrédient premier reste l’amour. Un comble pour elle qui, danseuse, n’en mangeait jamais (de pain, suivez un peu), parce que cela fait grossir.

Le boulanger qui fabriquait des vies heureuses a déjà le titre de l’emploi et passe haut la main le teste Katherine Pancol approuved ! Histoire très légère, roman de plage assez typique, on le trouve un peu perdu dans la rentrée littéraire, mais le coup est audacieux. D’un bout à l’autre, aucun doute sur la fin heureuse et l’on navigue en effet dans le classique presque stéréotypé du Feel Good.

C’est d’ailleurs là que l’on s’est pris au jeu : en accumulant tous les codes classiques du genre, le schéma narratif désormais bien connu, l’ouvrage présente un côté appartement témoin, mais que l’on aurait décoré avec les éléments parfaits, ici et là, pour que les futurs acquéreurs s’y projettent à la perfection.

Un peu à la manière de ce romancier qui après un best-seller loin de ses ordinaires chiffres de vente, avait décidé de revenir aux basiques : le veuf, pour émouvoir la ménagère.

J’aurais adoré qu’à la boulangerie, on substitue un garage, pour prendre un peu plus de risque et aller plus loin dans le rendu pratique du Feel Good. Car véritablement, rien ne manque des différents ressorts et astuces pour un récit du genre.

Reste que la traduction rend la lecture fluide, l’ensemble est bien pétri, sans jamais s’empêtrer — Carsten Henn a même pris soin de donner en titre de chaque chapitre un terme lié au pain – croûte, levure, fermentation basse, miches, etc.

Y'a plus qu'à tartiner.

À paraître le 12 septembre.

Retrouver un extrait en avant-première.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2024 : les romans en avant-première