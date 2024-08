Édition Islaise, la maison qui raconte l'île d'Yeu

Édition Islaise est optimiste quant à sa capacité à prospérer, en misant sur des tirages limités, tout en s'appuyant sur la qualité des manuscrits de nombreux auteurs talentueux de la région et un lectorat fidèle, composé d'Islais natifs, résidents ou de visiteurs.

Ce projet est porté par un couple, Benoît et Hélène Gaborit, qui ont choisi de changer radicalement de vie après avoir voyagé à travers le monde, rapporte Ouest-France.

Une réelle ambition

Benoît Gaborit, inspiré par l'histoire de son grand-père, imprimeur de la collection Rouge et Or, est déterminé à revitaliser le patrimoine littéraire de l'île d'Yeu. Il aspire à promouvoir et valoriser les auteurs insulaires. Tous deux participent par ailleurs activement à la vie associative locale de l'île, où ils résident désormais.

Le nouvel éditeur, qui ne manque pas d'ambition, développera son offre d’ouvrages autour de six collections : Plumes et Pinceaux, qui célèbre les arts visuels et littéraires tels que la poésie, la peinture, le dessin, l'aquarelle, et la photographie ; Romans et Nouvelles, dédiée à la fiction sous toutes ses formes ; Ados et Pitchouns, focalisée sur le jeune public.

À LIRE - Mirage à l'horizon sur l'Île d’Yeu : “Le réel a parfois la peau dure”

Mais aussi Histoire et Patrimoine, qui visera à éduquer et à partager les riches traditions et récits historiques de l'île d'Yeu, aidant à comprendre et à apprécier le patrimoine profondément ancré de l'île ; Passions et Partages, qui s'attachera à des thèmes comme le tourisme, la nature, l'artisanat, et la cuisine, célébrant les passions qui unissent quotidiennement les habitants et les visiteurs de l'île ; et Bulles et Dessins, qui explorera le monde de la bande dessinée, offrant aux auteurs et aux lecteurs la possibilité de découvrir et d'expérimenter avec le 9ème art.

Un premier livre

Pour le moment, seule la collection Plumes et Pinceaux existe, qui accueille le premier ouvrage de la maison, Dans le silence de l’île d’Yeu, de Florence d'Aboville et Monik Malissard. La première est artiste peintre et enseignante pour enfants en situation de handicap, qui intègre cette expérience dans son art. La seconde est poétesse et rédactrice basée à l'île d'Yeu, et a publié une dizaine d'ouvrages à compte d'auteur, principalement centrés sur l'île.

L'ouvrage publié en juillet dernier explore l'île d'Yeu par l'entremise des aquarelles de Florence d’Aboville et des récits poético-burlesques de Monik Malissard, pour une vision intime et poétique de l'île, un havre loin du tumulte du monde...

Le couple envisage de publier trois à quatre livres par an, et prévoit notamment de rééditer des ouvrages épuisés, tout en restant ouverts à de nouveaux talents. Chaque projet est évalué par un comité éditorial de cinq membres. Les auteurs reçoivent des droits d’auteur de 10 %.

Le premier livre d'Édition Islaise est pour l'instant disponible sur l'île d'Yeu chez la librairie itinérante À Contre Courant, le bar-tabac Tintin à St-Sauveur, La Maison d'Oya à Port-Joinville, la coopérative maritime, l'Intermarché, la galerie Pélagie, le Musée de la Pêche, et la Maison de la Presse. Hors de l'île, on peut le trouver à la Librairie Coiffard à Nantes et à l'Espace Desprest à Challans.

À LIRE - Trilogie, la maison d'édition qui fonctionne par abonnement

La maison, qui a opté pour des couvertures souples et cherche à imprimer localement, s'engage enfin à compenser son impact écologique en finançant la plantation d'arbres sur l'île d'Yeu à travers les ventes de ses livres. Chaque 50 kg de livres vendus finance la plantation d'un arbre, qui absorbera environ 25 kg de CO2 par an. L'effort de reforestation est suivi et rapporté annuellement, avec les premiers résultats attendus début 2025.

Crédits photo : Coin du Vieux Château, sud-sud-ouest de l'Île d'Yeu. OT iledyeu (CC BY-SA 4.0)