Impressions en immersion : Invasives, ou l’épreuve d’une réserve naturelle

Lors de ces quatre séjours, Céline Curiol s’est retrouvée au cœur de la Réserve naturelle des marais du Viguerat (« à ne pas confondre avec la Réserve naturelle de Camargue située au sein du Parc Naturel Régional de Camargue ») où elle a logé dans un vieux cabanon au confort plus que rustique dans une sorte de collaboration entre son éditeur (dont le siège social est en Arles !) et les responsables de ladite Réserve. Un décalage radical, un total pas de côté pour cette citadine !

Été, automne, hiver, printemps ! Tout un cycle pour découvrir, avec les gardes de la Réserve, mais également dans la solitude de son logis spartiate, une nature objet de toutes les attentions de la part de la petite équipe chargée d’en surveiller les évolutions, d’en préserver l’intégrité, d’y maintenir adéquats certains paramètres (notamment la hauteur du niveau de l’eau par un savant jeu de vannes pour assurer la compatibilité de certains plans d’eau avec les us et coutumes de certains oiseaux nicheurs, pêcheurs, migrateurs, etc.…).

Premier constat déroutant : comment continuer à parler de nature quand celle-ci ne s’autorégule pas de manière totalement autonome ? Mais, pour autant, comment ne pas intervenir quand ces marais (issus notamment d’une ancienne activité salinière dont les objectifs n’étaient pas la protection ou la préservation d’espaces propices au développement et à l’occupation par une multitude d’espèces...) sont devenus, depuis la cessation de ces activités, les habitats réguliers, et privilégiés, et essentiels à la survie (reproduction) de nombre d’entre elles ?

À l’évidence, un dilemme que l’autrice ne parviendra pas à trancher définitivement tout au long de ses réflexions personnelles, de ses échanges avec les gardes de la Réserve et de ses découvertes de ces « autres qu’humains » dont elle prend cependant conscience de la distance que la vie lui a fait interposer entre elle et eux…

Au point, après ses trois premiers séjours au Viguerat, de bafouiller (presque) de honte (presque) quand, surprise au beau milieu d’un cours dispensé à Sciences-Po par l’apparition d’un « merle [qui] vient se percher sur le seul arbre ornant le patio sur lequel donne la fenêtre de la salle », elle interrompt ses propos pour s’écrier : « Magnifique ! »… Et récolter, de la part de ses étudiants visiblement déroutés, des regards pleins de « consternation » et d’inquiétude (quant à sa santé mentale ?) ou de « coups d’œil sarcastiques » sinon réprobateurs !

À l’extérieur de la Réserve, dans un lieu où « dehors n’existe pas », alors « les animaux n’ont rien d’exceptionnel » !

Mais comme l’annonce le titre de l’ouvrage (Invasives), Céline Curiol a aussi découvert, auprès des gardes, une des préoccupations qui est la leur quant à la prolifération des descendants de cette belle fleur jaune dont les « pousses [ont été] rapportées d’Amérique par Delile », le directeur du Jardin des Plantes de Montpellier, au début des années 1800 : la jussie (Ludwigia peploides) a réussi à fausser compagnie aux jardiniers et à commencer une vie autonome tant et si bien que, « à la fin du XIXe siècle, elle est signalée dans le Sud Ouest de la France, à Bayonne, à Bordeaux, avant de se répandre sur tout le pourtour méditerranéen, la façade atlantique », etc.…

Certes, ces déplacements d’espèces ne sont pas récents ! On estime qu’ils remontent « à plusieurs millénaires » et ont certainement accompagné les déplacements d’homo sapiens : n’est-il pas lui aussi, et à ce titre, une espèce envahissante ?… Je regrette d’ailleurs un peu que cette question indirecte n’ait pas fait l’objet de plus d’intérêt de la part de l’autrice...

Pourtant, cette belle fleur fait l’objet de programmes onéreux de destruction pour éviter qu’elle ne prenne la place, qu’elle se substitue aux populations locales que les distances avaient jusqu’à présent protégées, mais que les nouvelles possibilités de transport autour du monde ne manquent pas de soumettre au stress d’une nouvelle compétition. Une concurrence naturelle si on considère le caractère inéluctable de l’évolution sur Terre (notamment du fait du dérèglement climatique), mais dont la brutalité de la survenance met en péril la coévolution de toutes les interdépendances du milieu récepteur !

Nouveau dilemme : interventionnisme qui protégera une stabilité intellectuellement rassurante ? Ou laisser-faire au risque de permettre des disparitions et de nouveaux équilibres inquiétants ?Questionnement dérangeant qui n’a pas que des déclinaisons purement naturalistes…

« À chaque (r)évolution technologique, l’humain se retrouve doté de nouvelles capacités de prédation, de circulation, d’habitation et d’exploitation qui le transforment instantanément en une espèce exotique pour son propre écosystème […] Et ceci se produit avec une célérité telle qu’elle dépasse de loin le modèle d’adaptation darwinien ».

Céline Curiol n’aura pas ramené de cette expérience enthousiasmante que des questions : à l’évidence, elle a finalement aussi (re)trouvé le fil d’une complicité naturaliste avec son père, mais surtout amorcé une difficile tentative de renouement d’un dialogue avec ces « autres qu’humains » ! Son premier pas ? Avoir re-connu leur existence et re-identifié le fil qui nous lie à eux. Je vous l’avais dit : tout un programme !