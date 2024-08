Se divertir en ligne : une pratique toujours en hausse

Il est de plus en plus loin le temps où l’on pouvait se promener à travers la collection de disques qui pouvait tapisser toute une pièce avant de se décider pour l’écoute de tel ou tel morceau sur une chaîne dédiée, proposant un son particulièrement travaillé. Aujourd’hui, c’est bien le principe du streaming qui dicte sa loi pour la consommation culturelle dans toutes ses formes, quand bien même cela induit une qualité moindre, notamment pour la musique, à cause des dispositifs d’écoute mobiles à la fidélité discutable et des besoins de compression des données.

Du support physique au principe généralisé du streaming

Si la bascule est pleinement active pour la musique, elle se poursuit encore pour d’autres supports culturels. On peut aussi dire adieu à la collection de DVD, voire à l’antique collection de VHS. Désormais, c’est le règne des plateformes qui proposent un contenu pléthorique disponible instantanément et quel que soit le lieu où l’on se trouve. Et de nombreux foyers ne disposent même plus de lecteur DVD ! C’est dire la révolution qui s’est opérée en à peine quelques années.

Il faut faire le deuil du support physique au profit d’abonnements qui, si on les suspend, laissent, pour le consommateur, une perte sèche. Ainsi, si vous mettez fin à votre abonnement pour une plateforme proposant des films et des séries, il ne vous restera rien. Vous n’aurez rien capitalisé. Il en va de même pour la musique. Il faudra dire adieu même à vos listes de lecture. Pensé ainsi le principe des abonnements peut en faire tiquer quelques-uns. C’est le revers de la médaille de ces solutions très pratiques, car elles permettent d’emporter avec soi une collection presque infinie immédiatement disponible.

Des modèles variables selon les secteurs

Cependant, il n’en va pas de même dans tous les secteurs. Vous pouvez par exemple aujourd’hui acheter un jeu vidéo en ligne et vous n’aurez plus de support physique propre. Cependant, votre jeu restera disponible, soit parce que vous l’aurez téléchargé et il sera physiquement sur votre disque dur, ou alors sur un espace en ligne, comme un cloud.

Mais les solutions mises en avant ces derniers temps, ce sont celles de l’abonnement, ce qui permet d’avoir sans cesse les dernières évolutions de chaque jeu, et, surtout, de jouer en ligne avec des joueurs du monde entier aussi bien qu’avec ses voisins. La plus-value est importante pour l’utilisateur final. Mais, en matière de coût, on est souvent sur un format plus élevé : c'est bien d'ailleurs la volonté toujours croissante des éditeurs de jeux vidéo : accroître la rentabilité de chaque joueur, et donc le niveau de ses dépenses pour s'adonner à sa passion.

La bascule numérique du jeu vidéo

Finalement, dans le domaine des jeux vidéo, il n’y a plus de physique que le matériel, comme les consoles, les manettes et autres accessoires permettant effectivement de jouer. Pour le reste, les utilisateurs ont accepté de faire le virage de la numérisation au grand désespoir des petites boutiques de jeux vidéo qui avaient développé tout un business sur l’échange et les jeux d’occasion.

On voit là aussi un autre effet de la transformation de ce marché : il perd un peu de son humanité et le consommateur dit également adieu à une partie de ses droits de propriété. Il achète un droit amoindri d’usage du bien pour un prix qui n’est pas pour autant toujours plus faible qu’auparavant. Bien au contraire : si l’on ajoute les abonnements mensuels, l’addition peut très vite grimper pour les amateurs de jeux.

Avec les avancées technologiques continues, le secteur du jeu subit une transformation notable. La présence des casinos en ligne en Ontario révolutionne la manière dont les joueurs vivent leurs expériences de jeu au Canada, en leur offrant un large éventail d'options accessibles depuis n'importe quel endroit dans le monde. Ces plateformes de casino en ligne canadien proposent diverses fonctionnalités captivantes, telles que des machines à sous numériques, des tournois organisés par les éditeurs et des jeux diffusés en direct.

Quelle activité n’est pas susceptible de connaître une déclinaison en numérique ? La question mérite d’être posée tant l’inventivité des entrepreneurs dans ce domaine ne semble pas avoir de limites. En matière de divertissement, on peut faire à peu près tout en ligne, que ce soit tous les jeux de cartes possibles et imaginables, mais aussi les jeux de société comme les dames ou les échecs, avec des sites particulièrement pointus qui permettent de réunir des passionnés du monde entier.

Et la lecture dans tout ça ?

S’il reste un domaine qui semble épargné par ce transfert massif vers le numérique, c’est bien le livre. Si le jeu vidéo a mis plus de temps à faire sa conversion que la musique, c’était sans doute pour éviter la case piratage massif. C’est une case qui a été aussi fortement redoutée par les acteurs du marché du livre, ce qui les a poussé à freiner des quatre fers la conversion numérique de leur production.

Cependant, force est de constater aujourd’hui que même si la plupart des livres édités aujourd’hui sont aussi disponibles en version numérique, ce marché reste encore très réduit et l’on est très loin des conversions massives et irréversibles connues pour la musique, la cinéma, les séries et les jeux vidéo.

Le livre audio, une solution ?

Le principe de l’abonnement semble enfin décoller quelque peu dans le secteur du livre audio, avec une offre qui ne cesse de s’étoffer, et différentes plateformes qui proposent des solutions très étudiées. On dispose aussi d’avantages certains car, si l’on suspend son abonnement, on conserve les titres acquis jusque-là. On est donc loin des solutions de streaming qui sont en vogue pour la musique. Si l’on fait le choix d’acquérir un livre au format numérique, on possède également une copie physique du livre, ce qui permet d’en faire un usage assez libre, même si c’est peut-être moins aisé que les possibilités offertes avec un livre physique.

Bientôt la fin des bibliothèques physiques ?

Alors, la disparition des importantes bibliothèques personnelles est-ce vraiment pour demain ? Rien n’est moins sûr, car lire un livre physique et lire un livre sur un écran ne relève pas tout à fait de la même expérience. Si l'on regarde les derniers chiffres présentés par le Syndicat national de l'édition, on comptait 40 millions de lecteurs en 2023, tous supports confondus. Parmi ces lecteurs, on compte 12 millions qui ont lu au moins un livre imprimé. Ils sont 5 millions à avoir écouter au moins un livre audio physique et 4 millions pour un livre audio numérique dans les douze derniers mois. On est encore loin du raz-de-marée connu par d'autres domaines culturels en matière de révolution numérique. Mais, parmi les plus jeunes, le mouvement semble enclenché.

Cependant, quand on passe des heures devant un écran pour des besoins professionnels par exemple, on peut goûter très faiblement le plaisir de retrouver un écran pour s’adonner à sa passion qu’est la lecture. C’est sans doute une des raisons qui font que le livre limite fortement sa bascule vers le numérique. Il y a un attachement très fort à sa matérialité, sans compter que cette matérialité peut revêtir une dimension artistique, même patrimoniale, ce qui n’a été que faiblement le cas des albums de musique, et encore moins des boîtes de jeux vidéo.

Crédits illustration Pexels CC 0