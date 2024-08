Sur France 2, Claire Lajeunie raconte la misère étudiante

En 2019, Claire Lajeunie publiait Pauvres de nous aux éditions Michalon. Ce roman, écrit à la suite d’un documentaire éponyme diffusé en 2018 sur France Télévisions, pose un visage et une histoire sur le quotidien des 9 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France.

Aujourd’hui, l’écrivaine poursuit son œuvre littéraire, une caméra en main. Après Infrarouge : Femmes, de la rue à l'abri, diffusé en 2020 sur France Télévisions, l'écrivaine-réalisatrice montre au monde le destin de Théo, Anoa, Solène, Emma, Romain. Ces jeunes incarnent une génération en lutte constante, écrasée sous le poids des difficultés financières.

Manger ou se loger : il faut choisir

Certains héritent de la précarité de leurs parents, d’autres grandissent dans des familles monoparentales, se retrouvent en rupture familiale, ou sont déjà étouffés par des prêts contractés pour financer leurs études. Qu’ils soient en première année de grandes écoles, inscrits en licence, ou fraîchement bacheliers, beaucoup n’ont souvent que quelques dizaines d’euros par mois pour survivre : une charge mentale accablante.

Deux étudiants sur trois vivent dans une précarité extrême. Leurs journées commencent avec une angoisse sourde, par peur du découvert bancaire.

Avec l’inflation, les files d’attente pour l’aide alimentaire se sont presque doublées, et nombre d’entre eux ont déjà dû sauter un repas faute d’argent. Se loger ou manger, il leur faut parfois choisir, au détriment de leur santé. Leur survie dépend souvent d’une bourse, oscillant entre 100 et 600 euros par mois, et des repas universitaires à un euro.

Mais comment restent-ils optimistes ? Ont-ils un regard désabusé ou, au contraire, une rage ardente ? Comment entamer sa vie d’adulte, être léger et joyeux quand tant de privations ponctuent leur quotidien ? Ce qui est certain, c’est qu’ils sont résilients, ne baissent pas les bras, et croient encore en un avenir meilleur. « C’est pas mal de débrouille et de lourds sacrifices qui j’espère paieront un jour », murmure Anoa, les larmes aux yeux.

Ce film choral est un témoignage puissant, capturant les espoirs et les luttes d’une génération, reflet d’une société en quête de réponses. Infrarouge : la bourse ou la vie, étudier à tout prix, sera diffusé le mercredi 4 septembre à 22 h 50 sur France 2 et sur france.tv.

