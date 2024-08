Les premières images de la saison 4 de L'amie prodigieuse

Supervisée par Francesco Piccolo et Laura Paolucci, la série L'amie prodigieuse aura réussi son pari, malgré le fort attachement des lecteurs et lectrices à la saga d'Elena Ferrante. 8 épisodes forment cette ultime saison, avec les actrices Irene Maiorino et Alba Rohrwacher en vedettes.

En France, le quatrième tome de la saga L'amie prodigieuse s'est écoulé à plus de 650.000 exemplaires, grand format et poche confondus (chiffre Edistat), témoignant de l'engouement pour l'histoire commune de Lila et Elena...

