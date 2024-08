Après le ping-pong aux JO, rebondissez avec une expo dédiée

En partenariat avec les 28e rendez-vous de la Bande Dessinée, Amiens se prend au jeu ! et l’Olympiade culturelle, la Maison de la Culture d’Amiens présente l’exposition « Ping-pong, à toi de jouer ! », qui propose un parcours protéiforme à travers les croisements de l’art, du sport et des passions qu’ils suscitent.

À travers les différents espaces de la Maison, seront ainsi présentés différents axes autour de ce sport, discipline olympique depuis 1988.

Pour commencer, l’histoire vraie du pongiste qui a réconcilié Chine et États-Unis pendant la guerre froide, relatée dans la bande dessinée La Diplomatie du Ping-Pong, de Alcante et Alain Mounier, parue aux éditions Delcourt en mai 2024.

Fresque et tournois

Dans la foulée, une fresque monumentale, Singolarità : plurale femminile, signée par la mangaka italienne Federica Di Meo, et réalisée spécialement pour cette exposition. Mais aussi les portraits des porteuses et porteurs amiénois de la flamme olympique et paralympique ; des rencontres virtuelles, en audio et vidéo, avec les sportives et sportifs des clubs d’Amiens Métropole, vus par Cédric Orain — artiste associé, dans le cadre de son projet Histoire d’un geste...

Ou même, afin de reprendre son souffle, un salon de lecture manga en partenariat avec la librairie Bulles en stock et les bibliothèques d’Amiens Métropole. Des tables de ping-pong sont mises en libre accès, grâce à un partenariat avec l’entreprise Cornilleau…

Tournois, projections, rencontres seront proposés tout au long de l’exposition, dont le commissariat est assuré par Marie-Luz Ceva, la scénographie par Alexandra Maringer, tandis que le graphisme est signé Caroline Pauchant. L'exposition est présentée jusqu'au 22 septembre prochain.

Photographie : illustration de Federica Di Meo