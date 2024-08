Regretting You, prochaine adaptation d'un roman de Colleen Hoover

Publié en France sous son titre original, dans une traduction de Pauline Vidal, Regretting You (Hugo & Cie) s'est écoulé à plus de 70.000 exemplaires depuis sa parution, en février 2021. Loin de Jamais plus, le titre-phare de Hoover, et ses plus de 800.000 ventes (chiffres Edistat), mais tout de même...

Portée par la société Constantin Film, l'adaptation serait réalisée par Josh Boone, qui en avait signé une autre, en 2014 : celle de Nos étoiles contraires, d'après le roman de John Green (trad. Catherine Gibert, Nathan Jeunesse, 2013).

Pour le scénario, Susan McMartin prêterait sa plume afin d'ajuster le roman de Hoover pour le cinéma. Elle aussi a de l'expérience en la matière, puisqu'elle avait cosigné After — Chapitre 1, aux côtés de Tamara Chestna et Jenny Gage. Ce long-métrage était l'adaptation d'un autre succès du genre romance — voire new romance —, de l'écrivaine américaine Anna Todd (trad. Marie-Christine Tricottet, Hugo Roman).

Dernière information disponible pour l'instant, la présence confirmée par Deadline d'Allison Williams, qui incarnera à l'écran Morgan Grant, confrontée à une relation difficile avec sa fille Clara après un tragique accident...

L'engouement audiovisuel autour des romans de Colleen Hoover ne fait sans doute que commencer. Un autre de ses livres, Verity (trad. Pauline Vidal, Hugo & Cie), est en cours d'adaptation par Amazon MGM Studios.

La fille de Morgan, Clara, ne pourrait pas être plus différente qu'elle. Devenue mère très jeune, Morgan craint plus que tout que Clara fasse les mêmes erreurs qu'elle. Elle mène une vie sans projet ni ambition, qu'elle commence à trouver ennuyeuse et qui la rend de plus en plus invisible auprès des autres. Clara aime sa mère bien sûr, mais ne se reconnaît pas dans cette femme fade et sans volonté à ses yeux. Elle est bien plus proche de son père, Chris, et de sa tante Jenny, la sœur de Morgan. Mais leur monde va voler en éclats lorsque Chris est victime d'un accident de la route qui va les obliger à reconsidérer toute leur vie et leurs relations. Car, au-delà du drame qu'il suscite, Morgan et Clara vont devoir apprendre à communiquer et trouver un sens à leur vie. – Le résumé de l'éditeur pour Regretting You

Ce mercredi 14 août sort en France Jamais plus, adaptation du roman homonyme aux centaines de milliers de ventes. Il compte à son casting Blake Lively, Justin Baldoni ou encore Brandon Sklenar, avec une réalisation assurée par Justin Baldoni lui-même. Sony Pictures espère faire salle comble, évidemment, au vu de la popularité de l'autrice...

Photographie : Allison Williams (à droite), dans le film M3GAN (2023)