Jennifer Dalrymple et l'Énigme du Rubis

Cette affaire intrigue Prospérine, la fille du commissaire adjoint, qui décide de prendre part à l’enquête pour aider son père. Néanmoins, évoluer dans une société qui limite le rôle des femmes représente un défi considérable pour elle.

Malgré les pressions sociales et les dangers qui la guettent, et face aux tentatives de sa tante de l'envoyer en pensionnat, Prospérine refuse de se conformer aux attentes restrictives de son époque. Elle troque alors ses habits contraignants pour une tenue plus pratique et se lance à la découverte des toits parisiens, décidée à influer sur son propre destin.

Dans le nouveau théâtre urbain de Paris, Prospérine est déterminée à jouer un rôle de premier plan. Ce roman est une célébration de l'émancipation féminine et de l'aventure, mettant en lumière une héroïne audacieuse et résiliente dans une époque de profondes transformations.

Les éditions Scrineo nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jennifer Dalrymple, native de San Francisco et fille d'un père américain et d'une mère française, a cultivé son amour pour les arts et la philosophie avant de se consacrer à l'écriture. Sa carrière débute à Tokyo où elle rédige ses premiers ouvrages pour enfants.

De retour en France, elle choisit d'en faire sa profession et a depuis publié une cinquantaine de livres, principalement avec l'école des loisirs et Bayard.

