Incarnez Thésée, le fils d’Égée, roi d’Athènes

Vous devrez faire des choix cruciaux tout au long de cette épopée : proposerez-vous de faire partie des jeunes Athéniens envoyés en Crète comme tribut à Minos, ou laisserez-vous le destin décider pour vous ? Opterez-vous pour le combat ou la diplomatie face aux dangers qui se dresseront sur votre route ?

Utiliserez-vous votre or pour acheter des armes, ou choisirez-vous une autre voie ? Serez-vous capable de naviguer jusqu’en Crète en suivant les instructions données, et surtout, saurez-vous charmer Ariane pour obtenir le précieux fil qui vous guidera à travers le labyrinthe ?

Votre mission ne s’arrête pas là. Une fois dans le labyrinthe, vous devrez faire preuve de stratégie pour affronter le Minotaure. Serez-vous plus habile que le Thésée de la légende ? Saurez-vous éviter que le roi Égée se jette du haut des falaises de Sounion ?

Ce livre-jeu, composé de 120 chapitres et 50 étapes, offre une multitude de chemins possibles, dont cinq aboutissent à la victoire, avec deux itinéraires principaux et leurs variantes. Parviendrez-vous à trouver le meilleur chemin et à accomplir l’exploit que même Thésée n’a pas su réaliser ?

Les éditions Scrineo nous en offrent les premières pages en avant-première :

À propos de l’autrice : Avant de se consacrer pleinement à l’écriture, Pascale Perrier a été documentaliste dans des établissements scolaires. Elle est l’autrice de plus de 80 romans pour la jeunesse, parmi lesquels Stolen (Actes Sud), la trilogie Ceux de La Louve (Gulf Stream), et Et derrière les nuages (La Joie de Lire).

Récompensée par de nombreux prix littéraires, elle est désormais une voix reconnue dans la littérature jeunesse.

