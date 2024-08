Dans les coulisses de la brigade criminelle de Versailles

RentreeLitteraire2024 — Le voyageur n'est pas nécessairement solitaire. Qu'elle soit liée à ceux restés au pays, à un compagnon de voyage (choisi ou non) ou à une rencontre sur place, qu'elle soit politique et utilitaire ou bien pure et désintéressée, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, qu'elle résiste ou périclite, l'amitié, tout comme le voyage, est toujours une affaire de rencontre avec l'autre, mais aussi et surtout avec soi-même.