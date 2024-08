Tous les lauréats des Hugo Awards 2024 sont connus

3813 bulletins de vote finaux valides (3808 électroniques et 5 papier) ont été reçus et comptés des membres de cette édition 2024.

Voici les catégories et les lauréats des Hugo Awards 2024 :

Meilleur Roman

Some Desperate Glory, d'Emily Tesh (Tordotcom, Orbit UK)

Meilleure Novella

Thornhedge, de T. Kingfisher (Tor, Titan UK)

Meilleure Longue nouvelle

The Year Without Sunshine, de Naomi Kritzer (Uncanny Magazine, novembre-décembre 2023)

Meilleure Histoire courte

Better Living Through Algorithm, de Naomi Kritzer (Clarkesworld, mai 2023)

Meilleure Série littéraire



Imperial Radch, d'Ann Leckie (Orbit US, Orbit UK)

Meilleure Bande Dessinée

Saga, Vol. 11, de Brian K. Vaughan et Fiona Staples (Image Comics)

Meilleur Livre de non-fiction ou apparenté

A City on Mars, de Kelly Weinersmith et Zach Weinersmith (Penguin Press; Particular Books)

Meilleur Long-métrage

Donjons & Dragons : L’Honneur des voleurs, scénario de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Michael Gilio, réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein (Paramount Pictures)

Meilleur Court-métrage

The Last of Us : “Long, Long Time”, écrit par Craig Mazin et Neil Druckmann, réalisé par Peter Hoar (Naughty Dog / Sony Pictures)

Meilleur Jeu vidéo ou Oeuvre multimédia

Baldur’s Gate 3, produit par Larian Studios

Meilleur éditeur de nouvelles

Neil Clarke

Meilleur éditeur de romans

Ruoxi Chen

Meilleur Artiste professionnel

Rovina Cai

Meilleur Magazine semi-professionnel

Strange Horizons, par le collectif éditorial de Strange Horizons

Meilleur Fanzine

Nerds of a Feather, Flock Together, éditeurs Roseanna Pendlebury, Arturo Serrano, Paul Weimer; éditeurs seniors Joe Sherry, Adri Joy, G. Brown, Vance Kotrla.

Meilleur Podcast amateur

Octothorpe, de John Coxon, Alison Scott, et Liz Batty

Meilleur Auteur amateur

Paul Weimer

Meilleur auteur amateur

Laya Rose

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes

To Shape a Dragon’s Breath, de Moniquill Blackgoose (Del Rey)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain

Xiran Jay Zhao

En juillet dernier, on apprenait que Les Hugo Awards avaient détecté une fraude lors du processus de vote pour l'édition 2024, avec environ 400 votes identifiés comme frauduleux, soit près de 10 % du total.

Ces votes avaient été exclus, évitant ainsi qu'un auteur bénéficie indûment d'un prix. Les administrateurs, sans preuve d'une complicité de l'auteur avantagé, ont maintenu son anonymat.

La fraude impliquait l'achat de membres de la World Science Fiction Society pour influencer le vote, coûtant plus de 20.000 euros.

Les Hugo Awards ont par ailleurs été entachés de controverse lors de leur édition 2023 en Chine. Des auteurs et des œuvres ont été jugés « non éligibles » sans explication claire, suscitant des accusations de censure.

Parmi eux, R.F. Kuang et Paul Weimer, qui avaient exprimé publiquement leur frustration et suspicion d'exclusion pour des raisons politiques. La situation a été aggravée par l'absence de transparence des organisateurs, qui ont évoqué une inéligibilité basée sur le règlement sans fournir de détails supplémentaires.

Crédits photo : Hugo Awards