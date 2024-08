Agir pour le vivant : une semaine de réflexion écologique à Arles

Avec la soirée « Paix, sur table opératoire », une carte blanche est offerte à l’écrivain Marin Fouqué. Ce premier événement, qui se déroulera à Griffeuille et se prolongera à La Croisière, propose une exploration artistique et littéraire de la paix, à travers des textes, des performances musicales et des débats.

Les invités, parmi lesquels Jean d’Amérique, Nancy Huston, et Samira Negrouche, offriront une soirée où la poésie, la révolte et la réflexion se mêleront pour interroger la place du vivant dans nos sociétés contemporaines.

Réflexions écologiques

La deuxième journée du festival commencera à l’aube, avec « La terre vivante », un rituel matinal au Jardin du Théâtre Antique qui invite à renouer avec les éléments naturels. Plusieurs tables rondes auront lieu, offrant un vaste espace de discussion et de réflexion.

À 10h30, à la Chapelle du Méjan, « Aux marges de la réalité » explorera les nouvelles formes de spiritualité en lien avec la crise écologique, avec des intervenants comme Mohamed Amer Meziane et Vinciane Despret.

S’en suivra « Faire trébucher la modernité », une table ronde qui questionnera les savoirs et pratiques qui défient les évidences de la modernité occidentale. Animée par Juliette Rousseau et d’autres penseurs engagés, cette session questionne les dérives de notre société moderne.

« Un art pour guérir », clôturera la journée du mardi 27 août. Organisée au Théâtre Antique, cette soirée sera animée par Alejandro Jodorowsky, artiste et cinéaste de renom, qui partagera son approche unique de la guérison par l’art, en alliant cinéma et discussion.

Propriété et communalité au centre des débats

Le mercredi sera consacré à des questions plus concrètes, centrées sur la notion de propriété et ses implications écologiques et sociales. Dès 10h30, la table ronde « Habiter sans posséder » rassemblera des experts comme Sarah Vanuxem et Danouta Liberski Bagnoud pour discuter des alternatives à la propriété privée et des modèles juridiques permettant une coexistence durable avec le vivant.

« L’Opéra du Villageois », rendra hommage aux populations extérieures à la ville, et à leur résistance face aux oppressions historiques. Zora Snake, chorégraphe et danseur-performeur, livrera une performance au La Croisière, mêlant art et engagement politique.

Travail, valeur et justice sociale

Le jeudi 29 août sera marqué par le café philosophique avec Paul Magnette, autour de la question « Que faire de la valeur travail aujourd’hui et demain ? ».Ce débat matinal sera suivi, à 10h30, par la table ronde « Des alliances à l’œuvre », qui explorera comment concilier progrès social et écologie.

Agriculture et résistance paysanne

La question de l’agriculture sera au cœur des débats du vendredi. À 10h30, la table ronde « Qui nourrit le monde ? » mettra en lumière les contradictions de l’agriculture intensive et les alternatives émergentes pour une alimentation durable. Cette session sera suivie, à 14h30, par « Résistances paysannes », un échange sur les moyens de soutenir une agriculture paysanne émancipée des contraintes néolibérales, avec des intervenants comme Thomas Borrell et Benoît Biteau.

Clôture et engagement pour le vivant

Le festival se clôturera en beauté le samedi, avec une journée dédiée à la réinvention des liens entre l’humain et la nature. Le matin, un café avec Judy Goldhaft sur le thème des biorégions ouvrira la journée, suivi d’une série d’événements au Domaine de la Motte, qui exploreront la démocratie directe de l’eau et d’autres sujets liés à la gestion collective des ressources naturelles.

En fin de journée, la projection du film Vivant parmi les vivants au Cinéma du Méjan, suivie d’une discussion avec le réalisateur, offrira un dernier moment d’interrogation collective, à propos de la place de l’Homme dans le grand cycle du vivant.

Crédits image : Festival Agir pour le vivant

