Avant de soumettre son manuscrit, prière “de s'intéresser à nous

Instagram, propriété de Facebook, s’est doté de son outil de microblogging en juillet 2023 : avec 27 millions d’utilisateurs en France en janvier 2024, Insta fait le bonheur des illustrateurs, entre autres. Conclusion : on y compte plus facilement peut-être des auteurs que sur les autres plateformes.

Dérapage et roue libre

Le 10 août dernier, le dessinateur Boulet s’agace passablement du message d'une maison d’édition, via Threads : elle se demande publiquement « si elle va lire le manuscrit d’une autrice… Parce que celle-ci ne les suit pas sur les réseaux sociaux ». Rapidement, la moutarde monte au nez et les commentaires abondent : quel lien entre l’activité que les créatrices et créateurs ont sur les rézo et la publication d’un ouvrage ?

Certains tentent même de prendre de la hauteur : ils affirment suivre avec un compte perso, mais pas un compte pro. Mention spéciale à celui qui apportera une note d’humour : « Ils ont pas tort. Je fais pareil avec les impôts : s’ils me follow pas, je paie pas ! » Le community manager de Bercy a du boulot en perspective...

Le message sera supprimé, non sans avoir amplement alimenté la controverse et les réflexions. « Il s’agit d’une bourde maladroite de notre community manager. Glamencia Editions ne sélectionne aucunement les manuscrits sur ce critère. Nous avons d’ailleurs des auteurs qui ont été publiés chez nous alors qu’ils ne nous suivaient pas sur les réseaux », nous indique la maison, contactée par mail.

Boulette de taille quand on relit le post en question, qui ne manque ni d'arrogance ni de mépris :

Et l'éditrice d’ajouter : « Sur des réseaux sociaux comme Threads, tout est déformé et souvent mal interprété. Les gens montent vite en flèche et répandent malheureusement leur haine pour un mot de travers ou une interprétation mal faite. »

Les réseaux un ”véritable fléau“

Dans une longue réponse argumentée, la structure éditoriale précise « qu’un auteur doit se renseigner un maximum sur une maison d’édition bien avant de lui envoyer son manuscrit ». Et ce, pour éviter toute déconvenue. À ce titre, les publications sur les réseaux fourniraient les renseignements nécessaires sur Glamencia — dont la fondatrice reconnaît par ailleurs qu’être abonné n’est pas indispensable.

Or, « le Thread était tellement mal formulé que certaines personnes ont pensé, à tort, qu’un abonnement sur notre Instagram était un critère de sélection obligatoire. Ils n’ont pas cherché à creuser plus loin, malheureusement, préférant surfer sur la vague pour se rendre intéressants en nous fustigeant ».

Pointant une « montée de haine » sur cet outil, qui se change en « source de grand stress pour tout le monde, et surtout, pour nos autrices », la maison déplore ainsi la polémique.

De fait, « une simple étincelle peut rapidement se transformer en incendie. La haine enflamme les foules ; les gens accusent à tort rapidement sans véritable connaissance des faits et déforment la réalité, souvent en se fiant à leurs impressions, à leurs peurs ou à leur envie de créer un clash pour attirer l’attention sur eux ».

Nathalie, qui dirige Glamencia évoque ainsi « le lynchage des maisons d’édition sur les réseaux sociaux. Cela devient un véritable fléau ». Elle-même, à l’origine de la micro-entreprise qui pilote la maison d’édition, fait appel à des indépendants et des freelances ponctuellement – que ce soit pour le graphisme, la correction, l’illustration… ou le community management.

Grand pouvoir, grandes responsabilités

Le problème sous-jacent au micro-séisme qu’a déclenché le post tient cependant à la question de la responsabilité : si la personne aux commandes du compte Threads publie au nom de la société, alors elle engage l’entreprise à travers un message passablement déplacé. Et un brin méprisant, peut-être aussi.

Par ailleurs, Glamencia affiche sur son site un liste significative de conditions à remplir pour adresser un texte – dont une fiche accompagnatrice des plus détaillées quant aux motivations, attentes ou idées par rapport à une maison d’édition que se ferait l’auteur postulant. On trouve aussi un QCM avec pour thème « Pour vous, l’édition c’est » suivi de deux lignes de trois réponses :

une belle aventure à vivre — une joie de voir mes écrits publiés — un rêve qui se concrétise puis un peu angoissant — très angoissant — pas du tout angoissant.

Autant de méthodes pour mieux faire connaissance, ou trier, c’est selon. Surtout que les critères sont assez stricts : pas de série de plus de 2 tomes, un texte entre 55.000 et 120.000 mots obligatoirement — certes, la fourchette est large, mais tout de même. Et ainsi de suite.

Notons que les blogueurs ou influenceurs ou utilisateurs d’internet qui souhaiteraient recevoir des services de presse ont autant d’obligations à remplir, voire peut-être plus avec cette semi-injonction :

Nous proposons un service presse par mois lors d’un appel à chroniques sur Instagram. En tant que partenaire, si vous souhaitez chroniquer le roman proposé, il vous sera confié après simple demande de votre part par MP ou commentaire, tandis que les non partenaires peuvent se voir refuser cette opportunité. En tant que partenaire, vous devrez relayer nos informations autant que possible et montrer votre intérêt envers nos publications.

Et, spoiler alert, les titres ne seront proposés qu’en version numérique : on s’étonne presque de ne pas trouver une mention “Rappel : interdit de partager les fichiers”. Ainsi, l'intéressé(e) se voir demander : « Nos services presse sont majoritairement numériques. Nous offrons des brochés et autres cadeaux, lors d'occasions spéciales et concours réservés aux partenaires. Êtes-vous intéressé ? » « Avez-vous déjà des partenariats avec d'autres éditeurs ? Si oui, précisez lesquels. »

Des questions qui sélectionnent de manière moderne les interlocuteurs qui serviront d’ambassadeurs pour la maison.

Heureusement, il est possible de devenir partenaire en ne faisant rien : combien de temps durera l’échange avec la Glamencia, mystère…

Reste que si l’épisode, comme toujours avec les réseaux, est finalement retombé, une autrice aguerrie déplore « un phénomène assez symptomatique : communiquer c’est un métier, et pour préserver l’image de sa maison, mieux vaut engager des gens pour le faire ». À mettre sur le compte de la fougue d’une jeune structure, donc.

